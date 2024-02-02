Влияет ли бритье на скорость роста волос

Существует распространенный миф о том, что если начать бриться волосы становятся гуще, темнее и быстрее растут. Однако исследования показывают, что бритье никак не влияет на густоту волос, цвет или скорость роста.

Волосы состоят из двух структур: стержень – видимая часть, выходящая из кожи, и волосяной фолликул – он размещается в глубоких слоях кожи. В основании волос расширяется до круглой волосяной луковицы. В ней постоянно образуются новые волосковые клетки.

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Луковица окружает дермальный сосочек. Он регулирует весь процесс роста волос, передавая сигнал специальным клеткам, которые определяют размер и цвет стержня волос.

Как растут волосы

Клетки в луковице слипаются и затвердевают. Волосы развиваются из этой группы затвердевших клеток. Поскольку новые затвердевшие клетки продолжают прикрепляться к волосам снизу, первые постепенно выталкиваются из кожи. На голове они растут со скоростью около 1 см в месяц. Волосы на лице, а особенно ресницы, брови, и волосы на теле растут медленнее.

Цвет волос определяется количеством меланина в затвердевших клетках. Количество меланина уменьшается с возрастом, поэтому волосы становятся седыми.

Как влияет бритье на волосы

Скорость роста, толщина и цвет волос определяются генетическими факторами и физиологическими процессами в организме. После бритья удаляется только часть волос, которая выступает над кожей, а на фолликулы, из которых волосы растут, оно никак не влияет.

После бритья кончики волос становится тупее, потому что край лезвия оставляет прямой срез, в отличие от естественного, более тонкого кончика. Когда волосы начинают отрастать, эти тупые концы могут казаться грубее и темнее. Это создает впечатление более густых волос, но на самом деле количество волосяных фолликулов и толщина волос не меняются.

Исследования показали, что бритье не влияет на скорость роста волос, цвет, толщину или густоту. Эти характеристики определяются генетикой и гормональным балансом человека. Поэтому бритье не делает волосы гуще. Это лишь иллюзия, вызванная визуальным восприятием волос, отросших после бритья.