Чи впливає гоління на швидкість росту волосся

Існує поширений міф про те, що якщо почати голитись волосся стає густішим, темнішим і швидше росте. Однак дослідження показують, що гоління ніяк не впливає на густоту волосся, колір або швидкість росту.

Волосся складається з двох структур: стрижень – видима частина, що виходить зі шкіри, і волосяний фолікул – він розміщується в глибоких шарах шкіри. В основі волосся розширюється до круглої волосяної цибулини. У ній постійно утворюються нові волоскові клітини.

Також на тему Постійну хитаю ногою: що це та наскільки небезпечно

Цибулина оточує дермальний сосочок. Він регулює весь процес росту волосся, передаючи сигнал спеціальним клітинам, які визначають розмір та колір стрижня волосся.

Як росте волосся

Клітини в цибулини злипаються і тверднуть. Волосся розвивається з цієї групи затверділих клітин. Оскільки нові затверділі клітини продовжують прикріплюватися до волосся знизу, перші поступово виштовхуються зі шкіри. На голові воно росте зі швидкістю близько 1 см на місяць. Волосся на обличчі, а особливо вії, брови, і волосся на тілі росте повільніше.

Колір волосся визначається кількістю меланіну в затверділих клітинах. Кількість меланіну зменшується з віком, тому волосся стає сивим.

Як впливає гоління на волосся

Швидкість росту, товщина та колір волосся визначаються генетичними факторами та фізіологічними процесами в організмі. Після гоління видаляється тільки частина волосся, яка виступає над шкірою, а на фолікули, з яких волосся росте, воно ніяк не впливає.

Після гоління кінчики волосся стає тупішим, тому що край леза залишає прямий зріз, на відміну від природного, тоншого кінчика. Коли волосся починає відростати, ці тупі кінці можуть здаватися грубішими і темнішими. Це створює враження густішого волосся, але насправді кількість волосяних фолікулів і товщина волосся не змінюються.

Дослідження показали, що гоління не впливає на швидкість росту волосся, колір, товщину або густоту. Ці характеристики визначаються генетикою та гормональним балансом людини. Тому гоління не робить волосся густішим. Це лише ілюзія, викликана візуальним сприйняттям волосся, що відросло після гоління.