"К врачу нельзя попасть без военного билета": что известно о новом фейке

Опровергаем заявления россиян, которые ссылаются на вымышленное постановление Кабмина и заявляют, что с 1 января 2024 к врачу невозможно попасть без военного билета.

Кремлевские телеграмм-каналы распространяют скриншот объявление, которое вывесили в одной из больниц в Киеве. В объявлении ссылаются на постановление Кабмина №147 от 26 декабря 2023 года и сообщают, что с 1 января 2024 года регистратура не будет выдавать талоны врачу без военного билета.

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Скриншот сообщения

Такого постановления не существует

Во-первых, в объявлении ссылаются на постановление Кабмина, которого на самом деле не существует. на сайте правительства за 26 декабря 2023 есть только три документа с номерами 1200, 1201 и 1202. Однако они не касаются посещения медучреждений. Кроме того, ни одно медиа не указывает, в какой больнице Киева вывесили объявление, поэтому невозможно проверить его правдивость.

Во-вторых, военный билет имеют только военнообязанные. К примеру, мужчина считается военнообязанным, если проходил военную службу, имеет военное образование (проходил военную кафедру в учебном заведении) или достиг 27 лет.

В других случаях мужчина до 27 лет без военной службы или образования является призывником и имеет приписное удостоверение. После 60 лет мужчины также не военнообязанны, их исключают из военного учета. Следовательно, требование ко всем мужчинам иметь при себе военный билет во время визита к врачу — нелогично, ведь у всех есть такой документ.

Когда могут потребовать военный билет

Военно-учетные документы могут пригласить работодатель при приеме на работу. Ранее начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП Александр Коновалов говорил, что военный билет также могут спросить при зачислении на обучение или при пересечении государственной границы. Однако никаких ограничений на лечение военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве нет.

В то же время за словами директора Департамента здравоохранения Тернопольской ОВ Ольги Ярмоленко, при плановой помощи (длительном лечении или запланированной операции) мужчины призывного возраста должны иметь определенные документы, в том числе и военный билет.

Согласно постановлением Кабмин от 30 декабря 2022 года, это нужно для своевременного ведения военного учета. Если же у мужчины нет военного билета, его отправляют в военкомат. Впрочем, это не касается срочной медицинской помощи людям с инфарктом, инсультом, после ДТП с серьезными травмами. В таком случае врачи в первую очередь оказывают необходимую помощь.

Подписать декларацию с семейным врачом мужчины тоже могут без военного билета. Чтобы заключить декларацию с врачом, взрослым нужно взять только паспорт, идентификационный код и телефон.

Такие заявления кремлевских медиа лишь очередная попытка очернить систему здравоохранения в Украине и посеять панические настроения в обществе.