"До лікаря не можна потрапити без військового квитка": що відомо про новий фейк

Спростовуємо заяви росіян, які посилаються на вигадану постанову Кабміну та заявляють, що з 1 січня 2024 року до лікаря неможливо потрапити без військового квитка.

Кремлівські телеграм-канали поширюють скриншот оголошення, яке вивісили нібито в одній з лікарень у Києві. В оголошенні посилаються на постанову Кабміну №147 від 26 грудня 2023 року та повідомляють, що з 1 січня 2024 року реєстратура не видаватиме талони до лікаря без військового квитка.

Також на тему Російські пропагандисти брешуть, що українці заразять пташиним грипом прикордонні регіони



Скриншот допису

Такої постанови не існує

По-перше, в оголошенні посилаються на постанову Кабміну, якої насправді не існує. На сайті уряду за 26 грудня 2023 року є лише три документи із номерами 1200, 1201 та 1202. Однак вони не стосуються відвідування медзакладів. Крім того, жодне медіа не вказує, у якій лікарні Києва вивісили оголошення, тож неможливо перевірити його правдивість.

По-друге, військовий квиток мають лише військовозобов'язані. До прикладу, чоловік вважається військовозобов'язаним, якщо проходив військову службу, має військову освіту (проходив військову кафедру в закладі освіти) або досягнув 27 років.

В інших випадках чоловік до 27 років без військової служби чи освіти є призовником та має приписне посвідчення. Після 60 років чоловіки також не є військовозобов'язаними, їх виключають із військового обліку. Отже, вимога до усіх чоловіків мати при собі військовий квиток під час візиту до лікаря — нелогічна, адже не всі мають такий документ.

Коли можуть вимагати військовий квиток

Військово-облікові документи може запросити роботодавець під час приймання на роботу. Раніше начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП Олександр Коновалов казав, що військовий квиток також можуть запитати при зарахуванні на навчання або при перетині державного кордону. Однак жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві немає.

Водночас за словами директорки Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко, при плановій допомозі (довготривалому лікуванні чи запланованій операції) чоловіки призовного віку повинні мати певні документи, зокрема і військовий квиток.

Згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року, це потрібно для своєчасного ведення військового обліку. Якщо ж чоловік не має військового квитка, його відправляють до військкомату. Утім, це не стосується термінової медичної допомоги людям з інфарктом, інсультом, після ДТП із серйозними травмами тощо. У такому випадку лікарі першочергово надають необхідну допомогу.

Підписати декларацію з сімейним лікарем чоловіки також можуть без військового квитка. Аби укласти декларацію з лікарем, дорослим потрібно взяти лише паспорт, ідентифікаційний код та телефон.

Такі заяви кремлівських медіа є лише черговою спробою очорнити систему охорони здоров'я в Україні та посіяти панічні настрої в суспільстві.