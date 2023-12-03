Нет, не до смерти: ученые выяснили, к чему снится выпадение зубов

Существует довольно распространенное убеждение, что если во сне вы видите, как у вас выпадает зуб, это плохая примета. Мол, выпадение зубов предвещает смерть, недуг или другие ужасные вещи. Но ученые выяснили, что все гораздо проще.

Свое открытие представили исследователи из Израиля. Чтобы разгадать эту загадку, они провели эксперимент с участием более 200 студентов.

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Сначала студенты заполнили анкеты о темах своих сновидений, уровне стресса и качестве сна, а также об их состоянии и ощущениях в зубах.

Сколько людей видели во сне выпадение зубов

Интересно, что согласно полученным данным, около 40% людей хотя бы один раз видели сновидения о выпадении зубов, а 8,2% сталкивались с этим регулярно. Ученые подчеркнули, что это совершенно не соответствует гипотезе непрерывности, согласно которой сны должны отражать реальные переживания.

Исследователи обнаружили, что сны о выпадении зубов могут быть связаны с физическими ощущениями.

Раздражение зубов после пробуждения коррелировало с частотой снов о потере зубов. Интересно, что такие сны не были связаны с психологическим стрессом и не имели связи с конкретными симптомами психических состояний.

Дело в физиологии

Ученые убеждены, что сны о выпадении зубов могут быть отражением реальных физических ощущений человека, как скрежет зубами во время сна, при этом сам человек не всегда их осознает, потому что крепко спит.