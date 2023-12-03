Ні, не до смерті: учені з'ясували, до чого сниться випадіння зубів

Існує досить поширення переконання, що якщо уві сні ви бачите, як у вас випадає зуб, це погана прикмета. Мовляв, випадіння зубів віщує смерть, недугу чи інші жахливі речі. Та вчені з'ясували, що все набагато простіше.

Своє відкриття представили дослідники з Ізраїлю. Щоб розгадати цю загадку вони провели експеримент за участі понад 200 студентів.

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Спершу студенти заповнили анкети про теми своїх сновидінь, рівень стресу і якість сну, а також про їхній стан та відчуття в зубах.

Скільки людей бачили у сні випадіння зубів

Цікаво, що згідно з отриманими даними, близько 40% людей хоча б один раз бачили сновидіння про випадіння зубів, а 8,2% стикалися з цим регулярно. Учені наголосили, що це абсолютно не відповідає гіпотезі безперервності, згідно з якою сни мають відображати реальні переживання.

Натомість дослідники виявили, що сни про випадіння зубів можуть бути пов'язані з фізичними відчуттями.

Подразнення зубів після пробудження корелювало з частотою снів про втрату зубів. Цікаво, що такі сни не були пов'язані з психологічним стресом і не мали зв'язку з конкретними симптомами психічних станів.

Річ у фізіології

Учені переконані, що сни про випадіння зубів можуть бути відображенням реальних фізичних відчуттів людини, як от скреготіння зубами під час сну, при цьому сама людина не завжди їх усвідомлює, бо міцно спить.