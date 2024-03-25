Какие виды спорта помогают сделать секс длиннее

Мужчины, которые хотят заниматься сексом дольше, должны обратить внимание на йогу и бег. В новых научных исследованиях ученые изучили различные методы, способствующие продолжительности полового акта у мужчин, без применения медикаментов от эректильной дисфункции.

Преждевременная эякуляция

В рамках нового исследования, ученые обследовали мужчин, которые страдают от преждевременного семяизвержения. Этот симптом не считается грубым нарушением, и каждый третий мужчина заявляет о том, что когда-либо сталкивался с подобным.

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Впрочем, по данным клиники Mayo, если мужчина постоянно или практически всегда испытывает эякуляцию в течение первых одной – трех минут после проникновения и не может удержать семяизвержение, то это вызывает тревогу и неудовлетворенность, что выливается в отказ от интимной близости.

На эту проблему влияют различные внешние факторы: психическое напряжение, низкий уровень самооценки, тревожность, снижение либидо и плохие межличностные связи.

Новое исследование здоровья мужчин

В ходе нового исследования ученые проанализировали 54 исследования, в которых участвовали 3485 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, у которых продолжительность полового акта была меньше трех минут, в среднем – 50 секунд.

Результаты анализа показали, что мужчины, которые занимались бегом, продлили продолжительность своего полового акта с 39 секунд до 30 минут (они бегали по 30 минут пять дней в неделю).

Эти результаты схожи с результатами 35 мужчин, которые принимали дапоксетин, лекарство, применяемое для лечения преждевременного семяизвержения у взрослых мужчин.

Другое из исследований также исследовало йогу. Оно продемонстрировало, что время, которое мужчины проводили во время полового акта, увеличилось более чем в три раза, после того, как они приступили к регулярным занятиям йогой.