Які види спорту допомагають зробити секс довшим

Чоловіки, які хочуть займатися сексом довше, мають звернути увагу на йогу та біг. У нових наукових дослідженнях вчені вивчили різноманітні методи, що сприяють тривалості статевого акту у чоловіків, без застосування медикаментів від еректильної дисфункції.

Передчасна еякуляція

В рамках нового дослідження, вчені обстежили чоловіків, які страждають від передчасного сім'явипорскування. Цей симптом не вважається грубим порушенням, і кожен третій чоловік заявляє про те, що коли-небудь стикався з подібним.

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Втім, за даними клініки Mayo, якщо чоловік постійно або практично завжди відчуває еякуляцію протягом перших однієї – трьох хвилин після проникнення і не може утримати сім'явипорскування, то це викликає тривогу і незадоволеність, що виливається у відмову від інтимної близькості.

На цю проблему впливають різні зовнішні чинники: психічна напруга, низький рівень самооцінки, тривожність, зниження лібідо та погані міжособистісні зв'язки.

Нове дослідження здоровʼя чоловіків

У ході нового дослідження вчені проаналізували 54 дослідження, в яких брали участь 3485 чоловіків віком від 18 до 45 років, у яких тривалість статевого акту була меншою за три хвилини, в середньому – 50 секунд.

Результати аналізу показали, що чоловіки, які займалися бігом, продовжили тривалість свого статевого акту з 39 секунд до 30 хвилин (вони бігали по 30 хвилин п'ять днів на тиждень).

Ці результати схожі з результатами 35 чоловіків, які приймали дапоксетин, ліки, що застосовуються для лікування передчасного сім'явипорскування у дорослих чоловіків.

Інше з досліджень також досліджувало йогу. Воно продемонструвало, що час, який чоловіки проводили під час статевого акту, збільшився більш ніж у три рази, після того, як вони приступили до регулярних занять йогою.