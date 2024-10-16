Что такое эрекционные кольца и для чего их применяют
Источник:ISSM
Эрекционные кольца немного сжимают основание пениса, что замедляет отток крови – это приводит к более сильной и длительной эрекции. Однако важно соблюдать меры безопасности: подобрать правильный размер кольца и использовать его не более 20 – 30 минут.
Когда мозг посылает соответствующие сигналы к половым органам мужчины, кровь наполняет пещеристые тела пениса – лабиринт кровеносных сосудов, напоминающий губку, пишет ISSM. Благодаря работе клапанов кровь будто попадает в ловушку и не может некоторое время выйти обратно – так возникает эрекция.
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Как действуют эрекционные кольца
Если мужчина хочет продлить или усилить эрекцию, он может воспользоваться эрекционными кольцами – устройством, надевающимся на основание полового члена и задерживающим кровь в нем. Эрекционные кольца подходят как для секса с партнером, так и для мастурбации. Их могут использовать мужчины с эректильной дисфункцией – как самостоятельно, так и вместе с вакуумной помпой для члена.
Однако, вопреки распространенному мнению, это устройство предназначено не только для мужчин с эректильной дисфункцией, но и для тех, кто не имеет никаких проблем с эрекцией, а просто хочет попробовать что-то новое в сексе.
Эрекционные кольца могут быть сделаны из разных материалов:
- силикона;
- резины;
- металла;
- искусственной или натуральной кожи.
При этом металлическими эрекционными кольцами пользоваться не стоит – их невозможно будет быстро снять в случае экстренной необходимости. На рынке секс-игрушек можно найти эрекционные кольца с усиками, пупырышками, вибрацией, электростимуляцией и даже возможностью удаленного контроля.
Как пользоваться эрекционными кольцами
Инструкция по использованию:
- выберите эрекционное кольцо соответствующего размера – оно должно плотно прилегать, но не вызывать дискомфорт;
- наденьте кольцо на основание полового члена и/или мошонки – для облегчения процесса можно использовать лубрикант;
- после использования осторожно снимите кольцо;
- не забудьте очистить кольцо после использования, следуя рекомендациям производителя.
Эрекционные кольца безопасны при правильном использовании, но есть несколько вещей, о которых следует помнить:
- большинство производителей предупреждает о недопустимости ношения кольца более 30 минут – если кольцо будет оставаться на пенисе слишком долго, это может привести к серьезному нарушению кровообращения, кислородного голодания тканей и даже некроза;
- кольцо следует немедленно снять, если вы чувствуете боль, холод или онемение в половых органах, а также если вы заметили посинение;
- застрявшее кольцо нужно разрезать или, если это невозможно, срочно обратиться за медицинской помощью.