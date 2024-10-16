Що таке ерекційні кільця та для чого їх застосовують
Джерело:ISSM
Ерекційні кільця трохи стискають основу пеніса, що уповільнює відтік крові – це призводить до сильнішої та тривалішої ерекції. Однак важливо дотримуватись заходів безпеки: підібрати правильний розмір кільця та використовувати його не більше 20 – 30 хвилин.
Коли мозок надсилає відповідні сигнали до статевих органів чоловіка, кров наповнює печеристі тіла пеніса – лабіринт кровоносних судин, що нагадує губку, пише ISSM. Завдяки роботі клапанів кров ніби потрапляє в пастку і не може деякий час вийти назад – так виникає ерекція.
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Як діють ерекційні кільця
Якщо чоловік хоче подовжити або посилити ерекцію, він може скористатися ерекційними кільцями – пристроєм, що надягається на основу статевого члена і затримує кров у ньому. Ерекційні кільця підходять як для сексу з партнером, так і для мастурбації. Їх можуть використовувати чоловіки з еректильною дисфункцією – як самостійно, так і разом з вакуумною помпою для члена.
Однак, всупереч поширеній думці, цей пристрій призначений не тільки для чоловіків з еректильною дисфункцією, але й для тих, хто не має жодних проблем з ерекцією, а просто хоче спробувати щось нове в сексі.
Ерекційні кільця можуть бути зроблені з різних матеріалів:
- силікону;
- гуми;
- металу;
- штучної або натуральної шкіри.
При цьому металевими ерекційними кільцями користуватися не варто – їх неможливо буде швидко зняти в разі екстреної необхідності. На ринку секс-іграшок можна знайти ерекційні кільця з вусиками, пухирцями, вібрацією, електростимуляцією та навіть можливістю віддаленого контролю.
Як користуватися ерекційними кільцями
Інструкція з використання:
- оберіть ерекційне кільце відповідного розміру – воно має щільно прилягати, але не викликати дискомфорт;
- надягніть кільце на основу статевого члена і/або мошонки – для полегшення процесу можна використовувати лубрикант;
- після використання обережно зніміть кільце;
- не забудьте очистити кільце після використання, дотримуючись рекомендацій виробника.
Ерекційні кільця безпечні при правильному використанні, але є кілька речей, про які слід пам’ятати:
- більшість виробників попереджає про недопустимість носіння кільця понад 30 хвилин – якщо кільце залишатиметься на пенісі занадто довго, це може призвести до серйозного порушення кровообігу, кисневого голодування тканин та навіть некрозу;
- кільце слід негайно зняти, якщо ви відчуваєте біль, холод або оніміння в статевих органах, а також якщо ви помітили посиніння;
- застрягле кільце потрібно розрізати або, якщо це неможливо, терміново звернутися за медичною допомогою.