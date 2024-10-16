Що таке ерекційні кільця та для чого їх застосовують

Ерекційні кільця трохи стискають основу пеніса, що уповільнює відтік крові – це призводить до сильнішої та тривалішої ерекції. Однак важливо дотримуватись заходів безпеки: підібрати правильний розмір кільця та використовувати його не більше 20 – 30 хвилин.

Коли мозок надсилає відповідні сигнали до статевих органів чоловіка, кров наповнює печеристі тіла пеніса – лабіринт кровоносних судин, що нагадує губку, пише ISSM. Завдяки роботі клапанів кров ніби потрапляє в пастку і не може деякий час вийти назад – так виникає ерекція.

Такою на тему Чому одні люди видаються нам сексуальними, а інші – ні

Як діють ерекційні кільця

Якщо чоловік хоче подовжити або посилити ерекцію, він може скористатися ерекційними кільцями – пристроєм, що надягається на основу статевого члена і затримує кров у ньому. Ерекційні кільця підходять як для сексу з партнером, так і для мастурбації. Їх можуть використовувати чоловіки з еректильною дисфункцією – як самостійно, так і разом з вакуумною помпою для члена.

Однак, всупереч поширеній думці, цей пристрій призначений не тільки для чоловіків з еректильною дисфункцією, але й для тих, хто не має жодних проблем з ерекцією, а просто хоче спробувати щось нове в сексі.

Ерекційні кільця можуть бути зроблені з різних матеріалів:

силікону;

гуми;

металу;

штучної або натуральної шкіри.

При цьому металевими ерекційними кільцями користуватися не варто – їх неможливо буде швидко зняти в разі екстреної необхідності. На ринку секс-іграшок можна знайти ерекційні кільця з вусиками, пухирцями, вібрацією, електростимуляцією та навіть можливістю віддаленого контролю.

Як користуватися ерекційними кільцями

Інструкція з використання:

оберіть ерекційне кільце відповідного розміру – воно має щільно прилягати, але не викликати дискомфорт; надягніть кільце на основу статевого члена і/або мошонки – для полегшення процесу можна використовувати лубрикант; після використання обережно зніміть кільце; не забудьте очистити кільце після використання, дотримуючись рекомендацій виробника.

Ерекційні кільця безпечні при правильному використанні, але є кілька речей, про які слід пам’ятати: