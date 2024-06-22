Об этом рассказала Екатерина Черногоренко – заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Смотрите также В Минобороны ответили, рассматривают ли возможность оформления отсрочки онлайн

Внедрение электронного направления на ВВК

По словам представительницы Минобороны, ведомство уже планирует над внедрением электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Мы хотим, чтобы ТЦК и СП и военно-врачебная комиссия были для военнообязанных максимально удобными, а большинство процессов были цифровыми. Одной из следующих функций Резерв+ будет возможность получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии", – сообщила Екатерина Черногоренко.

Как это будет работать

Планируют, что при загрузке Резерв+ человек может по своему желанию в приложении сгенерировать электронное направление на прохождение ВВК.

"Оно сгенерируется автоматически, и военно-врачебную комиссию можно будет спокойно пройти без дополнительного визита в ТЦК", – уточнила Екатерина.

Обратите внимание! Электронное направление можно будет сгенерировать исключительно по желанию человека. Это исключает необходимость ходить еще раз в ТЦК и СП.

При этом в Минобороны отметили, что ТЦК не может самостоятельно направить человеку направление на ВВК в Резерв+.

По срокам внедрения электронного направления на ВВК, представительница Минобороны отметила, что сейчас идут консультации с Министерством здравоохранения, партнерами, с Генштабом. И вскоре ведомство анонсирует конкретные даты внедрения нового функционала.