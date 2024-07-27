Когда люди нуждаются в экстренной вакцинации: перечень болезней

Национальный календарь прививок обеспечивает защиту как для детей, так и для взрослых от многочисленных инфекций. Невакцинированные лица или те, кто пропустил запланированные вакцинации, могут столкнуться с повышенным риском заболеваний. Существуют ситуации, когда требуется срочная вакцинация.

Когда требуется срочная вакцинация

Столбняк. Если вы получили травму, которая повредила кожу или слизистые оболочки, получили обморожение, ожога, прокола брюшной полости, или вас укусило животное, может быть рекомендована экстренная вакцинация против столбняка. Особенно если ваша последняя прививка была более 5 лет назад.

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Бешенство. Необходима немедленная вакцинация в случаях укусов дикими животными или животными, которых подозревают в заражении бешенством. Даже минимальные царапины или контакт со слюной животного могут потребовать медицинского вмешательства. Вакцинацию и схему лечения определит врач в ближайшем травмпункте.

Корь. В случаях контакта с инфицированным лицом, немедленная вакцинация может быть рекомендована для тех, кто не был привит или не перенес болезнь.

Как получить экстренную прививку

Только врач может предоставить рекомендации по экстренной вакцинации после осмотра или консультации. Это не задание для Google, подруги или Facebook. Врач учтет все факторы, связанные с вашим состоянием здоровья и хроническими заболеваниями.

В случае, если вы или ваш ребенок не были вакцинированы против дифтерии, кори, гепатита А или В, или ветрянки, и вы имели контакт с инфицированным лицом, немедленно обратитесь к врачу.

Важно знать, какие именно прививки получили вы и ваши близкие. Сохраняйте карту профилактических прививок. Проверьте в медицинском учреждении, где вы делаете прививки, внесли ли всю необходимую информацию в электронную систему здравоохранения.