Нашли новые экологические факторы, которые влияют на фертильность женщин и мужчин

Ученые из Дании нашли доказательства, что длительное воздействие мелких частиц в воздухе может увеличивать вероятность бесплодия у мужчин, тогда как шум от автомобильных дорог может повышать этот риск у женщин старше 35 лет.

В предыдущих научных работах обнаружили отрицательную корреляцию между уровнем загрязнения воздуха и качеством спермы. Однако данные о влиянии на фертильность (способность к зачатию) были неоднозначными, и до сих пор не исследовалось влияние шума от транспорта на бесплодие у обоих полов.

Также на тему Как на самом деле курение влияет на ребенка во время беременности: результаты нового исследования

Новое исследование фертильности

Для ответа на эти вопросы ученые провели исследование, целью которого было выяснить, связано ли длительное воздействие шума от дорожного движения и атмосферного загрязнения мелкими твердыми частицами с увеличением риска бесплодия у мужчин и женщин.

Научные выводы основывались на анализе данных национального регистра, включающего 526 056 мужчин и 377 850 женщин в возрасте от 30 до 45 лет, которые имели менее двух детей, за период с 2000 по 2017 годы. Исключены были люди с диагностированным бесплодием, женщины после хирургического предотвращения беременности и стерилизованные мужчины.

Шум и грязный воздух влияет на фертильность

После учета различных факторов, таких как доход, образование и деятельность, ученые пришли к выводу, что пятилетнее воздействие загрязненного воздуха увеличивал риск бесплодия на 24% среди мужчин в возрастной группе 30 – 45 лет, тогда как у женщин такая связь не наблюдалась.

Воздействие на 10,2 децибела более высокого среднего уровня шума от дорожного движения в течение пяти лет приводило к 14% увеличению вероятности бесплодия среди женщин старше 35 лет. Для молодых женщин (30–35 лет) такой связи не обнаружили. Среди мужчин шум от дорог был связан с незначительным ростом риска бесплодия в возрастной группе 37 – 45 лет, но не среди мужчин в возрасте 30 – 37 лет.