Знайшли нові екологічні фактори, які впливають на фертильність жінок та чоловіків

Вчені з Данії знайшли докази, що тривала дія дрібних частинок в повітрі може збільшувати ймовірність безпліддя у чоловіків, тоді як шум від автомобільних доріг може підвищувати цей ризик у жінок старше 35 років.

У попередніх наукових працях виявили негативну кореляцію між рівнем забруднення повітря та якістю сперми. Однак дані про вплив на фертильність (здатність до зачаття) були неоднозначними, і досі не досліджувався вплив шуму від транспорту на безпліддя в обох статей.

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Нове дослідження фертильності

Для відповіді на ці питання вчені провели дослідження, метою якого було з'ясувати, чи пов'язаний тривалий вплив шуму від дорожнього руху та атмосферного забруднення дрібними твердими частинками зі збільшенням ризику безпліддя у чоловіків та жінок.

Наукові висновки ґрунтувалися на аналізі даних національного регістру, що включає 526 056 чоловіків та 377 850 жінок віком від 30 до 45 років, які мали менш як дві дитини, за період з 2000 по 2017 роки. Виключені були люди з діагностованою безплідністю, жінки після хірургічного запобігання вагітності та стерилізовані чоловіки.

Шум ти брудне повітря впливає на фертильність

Після врахування різних факторів, таких як дохід, освіта та діяльність, вчені дійшли висновку, що п'ятирічний вплив забрудненого повітря збільшував ризик безпліддя на 24% серед чоловіків у віковій групі 30 – 45 років, тоді як у жінок такий зв'язок не спостерігався.

Вплив на 10,2 децибела вищого середнього рівня шуму від дорожнього руху протягом п'яти років призводив до 14% збільшення ймовірності безпліддя серед жінок старше 35 років. Для молодих жінок (30–35 років) такий зв'язок не виявили. Серед чоловіків шум від доріг був пов'язаний із незначним зростанням ризику безпліддя у віковій групі 37 – 45 років, але не серед чоловіків віком 30 – 37 років.