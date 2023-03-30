Не только для летучих мышей: как эхолокация помогает людям восстановить утраченные ощущения

Эхолокация – способность использовать отраженный звук для получения информации об окружающем мире. Теперь ученые научили людей ориентироваться в пространстве, слушая эхо от щелчков, делающих языком.

Эхолокация хорошо развита у летучих мышей. Однако описано немало случаев, когда слепые люди развивали в себе эту способность, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

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Ранее в экспериментах люди пользовались разными способами эхолокации. В новом исследовании участники щелкали языком и слушали отраженный звук. Ранее эта техника эхолокации помогала людям определять по характеру эхо расстояние, форму звукоотражающих предметов и расположение некоторых в пространстве. Авторы хотели узнать, как влияют на способность развить эхолокацию звезд или его отсутствие и как этот навык помогает слепым людям в обычной жизни.

Новое исследование эхолокации

В исследовании принимали участие 14 зрячих и 12 слепых от рождения в возрасте 21 – 79 лет. Все они в условиях лаборатории в течение 10 недель прошли 20 тренировок эхолокации, длившихся по 2 – 3 часа. Далее за слепыми участниками наблюдали в течение 3 месяцев, чтобы оценить, изменилась ли их способность ориентироваться.

Как слепые, так и зрячие люди во время занятия научились эхолокации примерно в равной степени. Во время следующего наблюдения все слепые участники сообщили, что им стало проще передвигаться, а 83% сказали, что их независимость после этого выросла, а психологическое состояние улучшилось.

Эхолокация помогает слепым людям

Ученые пришли к выводу, что способность к эхолокации с использованием щелчков не зависит от того, видит человек или нет, а также что он подходит для реабилитации слепых и людей с ранними стадиями состояний, которые приводят к потере зрения.

Мы очень рады результатам и считаем, что имеет смысл подавать информацию и тренировки по эхолокации с использованием щелчков людям, еще нормально видящим, но у которых может исчезнуть зрение в будущем из-за дегенеративных болезней глаз,

– сказала Лоре Талер из Даремского университета, соавтор исследования.

Сейчас в программах реабилитации слепых и слабовидящих эхолокации нет. Эксперты отмечают, что не все люди могут захотеть ее исполнять, поскольку многим могут быть неудобно издавать звуки в общественных местах.