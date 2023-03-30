Не тільки для кажанів: як ехолокація допомагає людям відновити втрачені відчуття

Ехолокація – здатність використовувати відбитий звук для отримання інформації про навколишній світ. Тепер вчені навчили людей орієнтуватися у просторі, слухаючи луну від клацань, які роблять язиком.

Ехолокація добре розвинена у кажанів. Проте описано чимало випадків, як сліпі люди розвивали у собі цю здатність, щоб краще орієнтуватися у просторі.

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Раніше в експериментах люди користувалися різними способами ехолокації. У новому дослідженні учасники клацали язиком і слухали відбитий звук. Раніше ця техніка ехолокації допомагала людям визначати за характером луни відстань, форму звуковідбивних предметів та розташування деяких із них у просторі. Автори хотіли дізнатися, як впливають на здатність розвинути ехолокацію зір або його відсутність і як ця навичка допомагає сліпим людям у звичайному житті.

Нове дослідження ехолокації

У дослідженні брали участь 14 зрячих та 12 сліпих від народження осіб у віці 21 – 79 років. Усі вони в умовах лабораторії протягом 10 тижнів пройшли 20 тренувань ехолокації, які тривали по 2 – 3 години. Далі за сліпими учасниками спостерігали протягом 3 місяців, щоб оцінити, чи змінилася їхня здатність орієнтуватися.

Як сліпі, і зрячі люди під час занятті навчилися ехолокації приблизно однаковою мірою. Під час наступного спостереження всі сліпі учасники повідомили, що їм стало простіше пересуватися, а 83% сказали, що їхня незалежність після цього зросла, а психологічний стан покращився.

Ехолокація допомагає незрячим людям

Вчені дійшли до висновку, що здатність до ехолокації з використанням клацань не залежить від того, бачить людина чи ні, а також, що вона підходить для реабілітації сліпих та людей з ранніми стадіями станів, які призводять до втрати зору.

Ми дуже раді результатам і вважаємо, що має сенс подавати інформацію та тренування з ехолокації з використанням клацань людям, які ще нормально бачать, але у яких може зникнути зір у майбутньому через дегенеративні хвороби очей,

– сказала Лоре Талер з Даремського університету, співавторка дослідження.

Нині в програмах реабілітації сліпих і людей з вадами зору ехолокації немає. Експерти зазначають, що не всі люди можуть захотіти її виконувати, оскільки багатьом може бути незручно видавати звуки у громадських місцях.