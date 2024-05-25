Триптаны против мигрени

В Украине зарегистрировали один препарат против мигрени с действующим веществом золмитриптан. Триптаны относятся к селективным агонистам серотониновых рецепторов.

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Они сужают кровеносные сосуды, останавливают передачу болевых сигналов и блокируют выделение определенных веществ, которые вызывают боль, тошноту и другие симптомы мигрени. Спреи эффективно облегчают симптомы мигрени, но не предотвращают ее появление.

Преимущества и недостатки спрея против мигрени

При использовании спрея для носа активные вещества быстро всасываются через слизистую оболочку носа прямо в кровоток, минуя желудочно-кишечный тракт. Это обеспечивает более быстрое начало действия по сравнению с оральными формами лекарств, что особенно важно при сильных головных болях.

Мигрень часто сопровождается тошнотой и рвотой, что затрудняет прием таблеток. Спреи для носа обходят эту проблему и позволяют облегчить боль даже при этих симптомах. Спреи легко использовать в дороге или на работе. Они не требуют воды, быстро помогают при первых признаках мигрени.

Несмотря на преимущества, спреи от мигрени могут иметь побочные эффекты и не подходить всем пациентам. Это рецептурные препараты, которые назначает врач. Перед применением обязательно нужна консультация специалиста.

Важно: независимо от лекарственной формы, разные типы триптанов нельзя смешивать.

Не используйте назальный спрей – триптан, если вы принимали триптан перорально. Безопасно использовать триптаны вместе с нестероидными противовоспалительными препаратами, например, ибупрофеном. Такая комбинация усиливает действие обоих препаратов и эффективно облегчает боль.