Назвали способ лечения синдрома раздраженного кишечника, который эффективнее лекарств

Синдром раздраженного кишечника является довольно распространенной проблемой в наше время. Усугубляет ситуацию и тот факт, что это заболевание достаточно сложно поддается лечению.

Но ученые Университета Гетеборга настаивают, что их метод эффективнее даже медикаментозной терапии. Более того, способ доступен абсолютно каждому пациенту. Результаты нового исследования опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

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Что предлагают исследователи

Изменение образа питания оказалось более эффективным в лечении синдрома раздраженного кишечника, чем лекарства.

У 7 из 10 пациентов после коррекции диеты значительно уменьшились симптомы болезни,

– отмечают исследователи.

Больше о специфике заболевания

Пациенты с синдромом раздраженного кишечника испытывают боль в животе, газы и вздутие, диарею или запор – в зависимости от степени тяжести заболевания. Для облегчения этих симптомов им назначают лекарства, в частности среди частых назначений – антидепрессанты, ведь считают, что заболевание также носит психоэмоциональный характер.

Во время лечения пациентам рекомендуют соблюдать диету: есть небольшими порциями и часто, а также избегать чрезмерного потребления кофе, алкоголя и газированных напитков.

Детали нового исследования

Ученые сравнили три метода лечения: два диетических и один, который базировался на применении лекарств. В исследовании приняли участие 300 человек с тяжелыми или умеренными симптомами СРК, всех участников разделили на три группы.

Первая группа придерживалась традиционных диетических рекомендаций: уменьшение потребления ферментированных углеводов, в частности, продуктов с лактозой, бобовых, лука и зерновых.

Вторая группа придерживалась диеты с низким содержанием углеводов и пропорционально высоким содержанием белков и жиров.

Третьей группе было назначено медикаментозное лечение, которое снимало симптоматику СРК.

Результаты

Лечение продолжалось 4 недели. Чтобы определить эффективность того, или иного метода исследователи использовали установленную шкалу оценки симптомов, о которых сообщали участники.

76% участников, которые придерживались традиционной диеты при СРК (1 группа), сообщили, что симптомы ощутимо уменьшились.

Группа, которая потребляла мало углеводов и много белков и жиров, улучшение почувствовали 71% участников.

А вот в группе, которая получала медикаменты, об эффективности заявили 58% участников.

. Участники всех групп сообщили об улучшении качества жизни, а также уменьшение проявлений симптомов (как физических, так и психоэмоциональных).

Исследователи резюмировали, что диета играет центральную роль в лечении СРК, но не следует отвергать и альтернативные методы, которые тоже являются эффективными.