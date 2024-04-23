Назвали спосіб лікування синдрому подразненого кишківника, що ефективніший за ліки

Синдром подразненого кишківника є досить поширеною проблемою у наш час. Погіршує ситуацію і той факт, що це захворювання досить складно піддається лікуванню.

Та учені Університету Гетеборга наполягають, що їх метод ефективніший навіть за медикаментозну терапію. Ба більше, спосіб доступний абсолютно кожному пацієнту. Результати нового дослідження публіковані в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Дивіться також "Орган, який не болить": 3 несподівані симптоми проблем з печінкою

Що пропонують дослідники

Зміна способу харчування виявилася більш ефективною у лікуванні синдрому подразненого кишківника, ніж ліки.

У 7 з 10 пацієнтів після корекції дієти значно зменшилися симптоми хвороби,

– наголошують дослідники.

Більше про специфіку захворювання

Пацієнти зі синдромом подразненого кишківника відчувають біль у животі, гази та здуття, діарею чи запор – залежно від ступеню тяжкості захворювання. Для полегшення цих симптомів їм призначають ліки, зокрема серед частих призначень – антидепресанти, адже вважають, що захворювання також носить психоемоційний характер.

Під час лікування пацієнтам рекомендують дотримуватися дієти: їсти невеликими порціями та часто, а також уникати надмірного споживання кави, алкоголю та газованих напоїв.

Деталі нового дослідження

Учені порівняли три методи лікування: два дієтичних та один, який базувався на застосуванні ліків. У дослідженні взяли участь 300 людей з важкими або помірними симптомами СПК, усіх учасників поділили на три групи.

Перша група дотримувалась традиційних дієтичних рекомендацій: зменшення споживання ферментованих вуглеводів, зокрема, продуктів із лактозою, бобових, цибулі та зернових.

Друга група дотримувалася дієти з низьким вмістом вуглеводів і пропорційно високим вмістом білків та жирів.

Третій групі було призначено медикаментозне лікування, яке знімала симптоматику СПК.

Результати

Лікування тривало 4 тижні. Аби визначити ефективність того, чи іншого методу дослідники використовували встановлену шкалу оцінки симптомів, про які повідомляли учасники.

76% учасників, які дотримувались традиційної дієти при СПК (1 група), повідомили, що симптоми відчутно зменшилися.

Група, яка споживала мало вуглеводів і багато білків та жирів, покращення відчули 71% учасників.

А ось у групі, яка отримувала медикаменти, про ефективність заявили 58% учасників.

. Учасники усіх груп повідомили про покращення якості життя, а також зменшення проявів симптомів (як фізичних, так і психоемоційних).

Дослідники резюмували, що дієта відіграє центральну роль у лікуванні СПК, але не слід відкидати і альтернативні методи, які теж є ефективними.