Яд морской многоножки может лечить серьезные болезни: результаты исследования

В подводных пещерах мексиканского полуострова Юкатан нашли ядовитых многоножек Xibalbanus tulumensis. И оказалось, что их яд может быть полезным для людей.

Ремипедия Xibalbanus tulumensis – единственное ракообразное, для которого была описана система яда. Исследование относительно потенциала этого яда провели ученые из Франкфуртского университета имени Гете в Германии, сообщает The Independent.

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Какие болезни могла бы лечить морская многоножка Xibalbanus tulumensis

Ученые оценили токсины, которые производят морские ремипедии Xibalbanus tulumensis. Они используют этот токсин для того, чтобы парализовать своих жертв. Он содержит белок, который имеет сходные характеристики с белками паучьего яда.

Эти белковые молекулы совсем небольшие, однако устойчивы к действию ферментов, тепла и экстремальных значений рН. Они также могут подавлять важные каналы для транспортировки солей калия в организме млекопитающих.

Такое угнетение является очень важным, когда речь идет о разработке лекарств против ряда неврологических заболеваний, включая эпилепсию,

– пояснил один из авторов исследования Бйорн фон Роймонт.

Также этот белок может нарушать передачу нервных сигналов, которые участвуют в болевой сенсибилизации, что открывает новые подходы к лечению боли. Кроме этого, некоторые компоненты яда ремипедий могут подавлять важные функции клеток сердечной мышцы.

Потенциально яд многоножек может быть лекарством против неврологических расстройств, в частности эпилепсии и хронической боли.

В то же время есть печальный нюанс – вид Xibalbanus tulumensis на грани вымирания. Авторы исследования отметили, что времени на спасение многоножек очень мало.