Отрута морської багатоніжки може лікувати серйозні хвороби: результати дослідження

У підводних печерах мексиканського півострова Юкатан знайшли отрутних багатоніжок Xibalbanus tulumensis. І виявилося, що їхня отрута може бути корисною для людей.

Реміпедія Xibalbanus tulumensis – єдине ракоподібне, для якого була описана система отрути. Дослідження щодо потенціалу цієї отрути провели науковці з Франкфуртського університету імені Гете в Німеччині, повідомляє The Independent.

Дивіться також Самотність підвищує ризик деменції на понад 30%

Які хвороби могла б лікувати морська багатоніжка Xibalbanus tulumensis

Вчені оцінили токсини, які виробляють морські реміпедії Xibalbanus tulumensis. Вони використовують цей токсин для того, щоб паралізувати своїх жертв. Він містить білок, який має подібні характеристики з білками павучої отрути.

Ці білкові молекули зовсім невеликі, однак є стійкими до дії ферментів, тепла та екстремальних значень рН. Вони також можуть пригнічувати важливі канали для транспортування солей калію в організмі ссавців.

Таке пригнічення є дуже важливим, коли йдеться про розробку ліків проти низки неврологічних захворювань, включаючи епілепсію,

– пояснив один з авторів дослідження Бйорн фон Роймонт.

Також цей білок може порушувати передачу нервових сигналів, які беруть участь у больовій сенсибілізації, що відкриває нові підходи до лікування болю. Окрім цього, деякі компоненти отрути реміпедій можуть пригнічувати важливі функції клітин серцевого м'яза.

Потенційно отрута багатоніжок може бути ліками проти неврологічних розладів, зокрема епілепсії та хронічного болю.

Водночас є сумний нюанс – вид Xibalbanus tulumensis на межі вимирання. Автори дослідження наголосили, що часу на порятунок багатоніжок дуже мало.