Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал, будут ли изменены протоколы лечения пациентов с коронавирусом в Украине, несмотря на то, что в ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин и хлорохин из-за высокой смертности.

Об этом Степанов сказал на утреннем брифинге 27 мая, пишет Здоровье 24.

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Какое будет решение – должны определить специалисты, а не "гугл-эксперты", которые считают, что они гораздо лучше разбираются в медицине,

– ответил глава Минздрава.

По его словам, совсем скоро будет собираться рабочая группа, которая "состоит из ведущих специалистов, что лечат и дают рекомендации". Именно они примут решение, безопасно ли лечить украинцев с коронавирусом препаратами гидроксихлорохина и хлорохина, которые являются экспериментальными и еще не прошли клинические исследования.

"С учетом последних рекомендаций ВОЗ, того, что происходит в мире и нашего опыта, они (рабочая группа, – Здоровье 24) будут принимать решение, которое затем будет предоставлено мне на утверждение", – заявил Максим Степанов.

Что известно об опасности гидроксихлорохина и хлорохина, которые позволили в Украине

Минздрав Украины включил эти препараты с действующим веществом гидроксихлорохин и хлорохин в протокол лечения пациентов с COVID-19, несмотря на то, что лекарства еще в стадии клинических испытаний. Фармкомпания "Дарница" прошла государственную регистрацию на субстанцию экспериментального препарата "Плаквенил" против коронавируса в Украине.

Побочные действия

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун ответила, что опасно использовать экспериментальные препараты для лечения больных коронавирусом, а среди серьезных побочных действий этих препаратов необратимые повреждения сетчатки, тахикардия, мышечная слабость и сильное падение сахара в крови, а также психиатрические эффекты, которые включают бессонницу, нарушение сна, галлюцинации.

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Исследование журнала The Lancet

В авторитетном научном журнале The Lancet опубликовали результаты крупного мультинационального исследования эффективности гидроксихлорохина и хлорохина для лечения больных коронавирусом.

В заключении говорится, что гидроксихлорохин и хлорохин, с антибиотиком или без, неэффективны для лечения людей с COVID-19. А прием лекарств опасен из-за повышенного риска сердечных осложнений и более высоких показателей смертности.

ВОЗ приостановила испытания препаратов

В ВОЗ временно приостановили клинические испытания препарата гидроксихлорохин и хлорохин в лечении коронавируса COVID-19, чтобы провести всесторонний анализ и критическую оценку всех имеющихся в мире доказательств и адекватно оценить потенциальные выгоды и вред от этих препаратов.