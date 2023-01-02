Открыли 100 тысяч новых вирусов: почему это важно

Команда ученых из Тель-Авивского университета идентифицировала около 100 тысяч новых типов вирусов. Это количество в девять раз превышает известных науке РНК-инфекционных агентов.

Вирусы нашли с помощью новых вычислительных технологий для сбора генетической информации. Их нашли в образцах почвы, океанов, озер и других экосистем из разных точек планеты.

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Открытие новых вирусов

Анализ обширных данных позволил реконструировать, как вирусы адаптировались в течение своего эволюционного развития, чтобы приспособиться к разным хозяевам. Некоторые вирусы являются болезнетворными агентами, которые могут нанести вред человеку, хотя подавляющее большинство заражают бактериальные клетки, но не опасны для людей.

Вирусы являются генетическими паразитами, то есть должны инфицировать живую клетку, чтобы воспроизвести свою генетическую информацию, создать новые вирусы и завершить свой цикл заражения.

Почему это важно

Исследователи считают, что их открытие может помочь в разработке противомикробных препаратов и защите от вредных для сельского хозяйства грибков и паразитов.

Исследование проводилось под руководством доктора Ури Нери из Школы биомедицины и исследования рака Шмуниса на факультете наук о жизни Тель-Авивского университета.

Анализируя свои выводы, исследователи смогли идентифицировать вирусы, подозреваемые в заражении различных вредных микроорганизмов, таким образом, ученые рассматривают возможность уничтожения патогенов.