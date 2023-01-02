Відкрили 100 тисяч нових вірусів: чому це важливо

Команда вчених із Тель-Авівського університету ідентифікувала близько 100 000 нових типів вірусів. Ця кількість в дев'ять разів перевищує відомих науці РНК-інфекційних агентів.

Віруси знайшли за допомогою нових обчислювальних технологій для збору генетичної інформації. Їх знайшли у зразках ґрунту, океанів, озер та інших екосистем із різних точок планети.

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Відкриття нових вірусів

Аналіз великих даних дозволив реконструювати, як віруси адаптувалися протягом свого еволюційного розвитку, щоб пристосуватися до різних господарів. Деякі віруси є хвороботворними агентами, які можуть завдати шкоди людині, хоча переважна більшість заражають бактеріальні клітини, але не є небезпечними для людей.

Віруси є генетичними паразитами, тобто вони повинні інфікувати живу клітину, щоб відтворити свою генетичну інформацію, створити нові віруси та завершити свій цикл зараження.

Чому це важливо

Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти у розробці протимікробних препаратів та захисту від шкідливих для сільського господарства грибків та паразитів.

Дослідження проводилося під керівництвом доктора Урі Нері зі Школи біомедицини та дослідження раку Шмуніса на факультеті наук про життя Тель-Авівського університету.

Аналізуючи свої висновки, дослідники змогли ідентифікувати віруси, підозрювані в зараженні різних шкідливих мікроорганізмів, таким чином вчені розглядають можливість знищення патогенів.