Почему после коронавируса так сильно упадок: ученые дали неожиданное объяснение

Многие люди, которые болели коронавирусом, жалуются на сложность возврата к прежнему или желаемому уровню физической активности. Новые научные данные американских специалистов помогли выяснить причину этого явления.

Слабость после болезни

Если пациенты сообщают о дыхательных проблемах и других симптомах, им обычно рекомендуют пройти осмотр для проверки возможных проблем с работой легких или сердца. Однако в некоторых случаях компьютерная томография, эхокардиограмма и тест на функциональную способность легких не находят источника проблемы.

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В эту категорию часто попадают люди с постковидным синдромом. Стандартные тесты выявляют нарушения со стороны сердца или лёгких. Иногда причину можно определить только с помощью специального обследования – инвазивного кардиопульмонального теста нагрузки.

Во время его проведения пациенту вводят катетеры, измеряющие давление, в легочную артерию и кровеносные сосуды на запястье. Затем, в условиях физической нагрузки врачи отслеживают функционирование сердца, легких, кровеносных сосудов и мышц пациента.

Новое исследование постковидного синдрома

В новом исследовании специалисты Йельской школы медицины изучали состояние 55 человек с постковидным синдромом. У 41 из них первичное обследование по поиску причин непереносимости физической нагрузки не выявило проблем с сердцем или легкими.

Медики обнаружили, что хотя легкие насыщали кровь достаточным количеством кислорода, а сердце нормально перекачивало ее, у пациентов был нарушен процесс извлечения кислорода из крови тканями организма. Это и вызвало симптомы постковидной непереносимости физической нагрузки.

Коронавирус нарушает обмен кислорода

iCPET помог выявить нарушения в системной пиковой экстракции кислорода около 75% обследованных пациентов. У остальных 14 человек выявили признаки центральной сердечно-легочной патологии. Исследование показывает, что у пациентов после коронавирусной инфекции со стойкой слабостью следует рассматривать возможность снижения пиковой экстракции кислорода.

Авторы также подчеркнули, что их работа помогает устранить некоторые ошибочные постковидный синдром. Иногда люди считают, что сохраняющаяся после выздоровления невыносливость к нагрузкам – это результат снижения физической формы из-за нехватки физической активности, и что восстановление активности поможет улучшить состояние.

Наши данные противоречат этому предположению и, напротив, подтверждают, что причина симптомов – явная физиологическая аномалия,

– заявил Питер Кан, ведущий автор исследования.

Хотя iCPET позволил открыть причину постковидной слабости, но это инвазивное обследование требует много времени и проводится не везде. Ученые надеются, что их открытие будет стимулировать медиков к созданию альтернативных, более удобных и менее инвазивных методов для выявления нарушений экстракции кислорода в организме.