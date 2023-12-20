Чому після коронавірусу таке сильне знесилення: вчені дали неочікуване пояснення

Багато людей, які хворіли на коронавірус, скаржаться на складність повернення до колишнього чи бажаного рівня фізичної активності. Нові наукові дані американських фахівців допомогли з'ясувати причину цього явища.

Слабкість після хвороби

Якщо пацієнти повідомляють про дихальні проблеми та інші симптоми, їм зазвичай рекомендують пройти огляд для перевірки можливих проблем із роботою легень або серця. Однак у деяких випадках комп'ютерна томографія, ехокардіограма та тест на функціональну здатність легень не знаходять джерела проблеми.

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У цю категорію часто потрапляють люди з постковідним синдромом. Стандартні тести виявляють порушення із боку серця чи легень. Іноді причину можна визначити лише за допомогою спеціального обстеження – інвазивного кардіопульмонального тесту навантаження.

Під час його проведення пацієнту вводять катетери, які вимірюють тиск, у легеневу артерію та кровоносні судини на зап'ястя. Потім, в умовах фізичного навантаження, лікарі відстежують функціонування серця, легень, кровоносних судин та м'язів пацієнта.

Нове дослідження постковідного синдрому

У новому дослідженні фахівці Єльської школи медицини вивчали стан 55 осіб із постковідним синдромом. У 41 з них первинне обстеження на пошук причин непереносності фізичного навантаження не виявило проблем із серцем чи легенями.

Медики виявили, що хоча легені насичували кров достатньою кількістю кисню, а серце нормально перекачувало її, у пацієнтів був порушений процес вилучення кисню з крові тканинами організму. Це й викликало симптоми постковідної нестерпності фізичного навантаження.

Коронавірус порушує обмін кисню

iCPET допоміг виявити порушення у системній піковій екстракції кисню у приблизно 75% обстежених пацієнтів. У решти 14 осіб виявили ознаки центральної серцево-легеневої патології. Дослідження демонструє, що у пацієнтів після коронавірусної інфекції зі стійкою слабкістю потрібно розглядати можливість зниження пікової екстракції кисню.

Автори також підкреслили, що їхня робота допомагає усунути деякі помилкові про постковідний синдром. Іноді люди, вважають, що невитривалість до навантажень, що зберігається після одужання, – це результат зниження фізичної форми через брак фізичної активності, і що відновлення активності допоможе поліпшити стан.

Наші дані суперечать цьому припущенню і, навпаки, підтверджують, що причина симптомів – явна фізіологічна аномалія,

– заявив Пітер Кан, провідний автор дослідження.

Хоча iCPET дозволив відкрити причину постковідної слабкості, але це інвазивне обстеження, вимагає багато часу і проводиться не скрізь. Вчені сподіваються, що їхнє відкриття стимулюватиме медиків до створення альтернативних, зручніших та менш інвазивних методів для виявлення порушень екстракції кисню в організмі.