Ситуация с коронавирусом в Украине

Об этом в эфире телемарафона рассказал Игорь Кузин, занимающий должность главного санитарного врача страны, передает 24 Канал. По его словам, с момента, когда начался рост эпидемической волны, количество зараженных COVID-19 в Украине достигло отметки в 1,3 миллиона человек.

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Этот показатель на 40% превышает аналогичный показатель в предыдущем году. Еженедельно медики регистрируют от 130 до 150 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Кузин подчеркнул, что специфика текущего сезона заключается в одновременной циркуляции нескольких вирусов, среди которых – коронавирус, вирус гриппа и ряд других респираторных патогенов. Он также добавил, что по текущим данным, подавляющее большинство выявленных инфекций приходится именно на коронавирусную инфекцию.

Их количество будет достигать пика как раз в середине декабря с постепенным затуханием в январе следующего года. Начиная с января начнет циркулировать именно вирус гриппа, а случаи SARS-CoV-2 уже начнут сходить на какие-то минимальные показатели,

– подытожил главный санитарный врач.

Что делать, если заболели коронавирусом

При первых признаках болезни лучше остаться дома и сделать тест на ковид. У большинства людей симптомы болезни сохраняются в течение нескольких дней и почти полностью проходят через неделю. В начале болезни проконсультироваться с врачом нужно людям из групп риска: пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания, и беременным женщинам.

Пейте много жидкости и больше отдыхайте. Если у вас температура – примите парацетамол или ибупрофен. Облегчить боль в горле можно полосканием теплой соленой водой. Нос можно промывать солевым раствором. Антибиотики и другое лекарство принимать не нужно.

Вызвать врача нужно, если у вас появились следующие симптомы:

тяжело дышать;

постоянно болит или жмет в груди;

сознание спутано;

вы не можете спать или, напротив, вам сложно проснуться;

лицо или губы посинели.

Оставайтесь в отдельной комнате, чаще проветривайте квартиру и надевайте маску при контакте с семьей. Ешьте из отдельной посуды и почаще мойте руки. С животными постарайтесь тоже не контактировать.

Оставайтесь дома и избегайте контактов с другими людьми по меньшей мере пять дней. Если нужно выйти на улицу – надевайте маску и держитесь как можно дальше от других людей.