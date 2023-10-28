Новые меры профилактики коронавируса

Исследователи из Университета Цукуба (Япония) обнаружили, что определенные меры предосторожности могут существенно снизить риск заражения COVID-19. В частности, задержка дыхания на пять секунд после прохождения зараженного человека, соблюдение дистанции не менее одного метра и нахождение с наветренной стороны от него эффективно снижают вероятность заражения.

Также на тему Насколько эффективна вакцинация против постковидного синдрома: новые данные

Поскольку наблюдается увеличение количества случаев COVID-19, ученые изучают факторы риска заражения, связанные с аэрозольными частицами в воздухе. Поскольку основным способом передачи вируса остается воздушно-капельный путь, соблюдение подобных мер предосторожности может сыграть важную роль в защите от заражения.

Как происходило исследование

В рамках исследования было проведено экспериментальное моделирование, в ходе которого манекен с устройством, способным генерировать аэрозольные частицы изо рта, перемещался в помещении при разных условиях. Эти условия включали ходьбу (5 метров в час), бег трусцой (10 км в час), бег (15 км в час) и спринтерский бег (20 км в час).

Подсчитывалось количество аэрозольных частиц воздуха в разных диапазонах. Исследователи также провели сравнение результатов в условиях вентиляции и без нее. Результаты показали, что количество аэрозольных частиц достигало максимума в течение пяти секунд при всех рассматриваемых условиях, а затем резко снижалось. Кроме того, чем выше скорость перемещения манекена, тем меньше аэрозольных частиц было обнаружено в момент пика концентрации.

Мы выяснили, что проведение пяти секунд соблюдения мер безопасности существенно снижает риск инфекции. Нам следует соблюдать профилактические меры, основанные на научных данных, в различных ситуациях,

– отметил один из авторов исследования профессор Такеши Асаи

Исходя из этих результатов, команда исследователей пришла к выводу, что упомянутые меры предосторожности оказались эффективными для снижения риска заражения.