В Ивано-Франковске 100% реанимаций забиты пациентами больными COVID-19
Источник:24 канал
В Ивано-Франковске ухудшается эпидемическая ситуация. По состоянию на 9 ноября в реанимациях заняты все кровати больными COVID-19.
Из-за отсутствия мест в реанимациях городские власти часто получает жалобы о том, что не всех больных лечат. Об этом заявил заместитель городского главы Александр Левицкий.
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В больницах не хватает кислорода
Количество пациентов, которые есть в реанимации – это 100% загруженности реанимационных коек,
– заявил Левицкий.
За последние 10 дней в Ивано-Франковске в больницах умерли 37 больных коронавирусом. В основном умершие были старше 50 лет. Все они были невакцинированные.
В больницах города также есть проблемы с обеспечением кислородом. Суточная потребность больниц составляет 2,4 – 2,6 тонны кислорода.
Почти 75% пациентов в больницах зависят от кислорода, большинство из них перевели на кислородные концентраторы. Всего в Ивано-Франковске заняты 93% всех больничных коек для больных COVID-19.
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