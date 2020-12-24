Родственники жертв коронавируса COVID-19 требуют от итальянских властей денежную компенсацию на общую сумму 100 миллионов евро.

Около 500 родственников людей, умерших из-за коронавируса, судятся из-за "глупых действий власти во время вспышки пандемии". Об этом пишет Corriere Della Sera.

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По словам родственников, смерть пациентов произошла из-за ошибочных действий власти. Инициаторами искового заявления стали члены комитета "Noi Denunceremo", который представляет интересы родственников умерших от COVID-19 в городе Бергамо области Ломбардия.

В заявлении утверждается, что власти Ломбардии и центральное правительство допустили "серьезные промахи" по противодействию коронавирусу, что привело к "серьезным экономическим и социальным последствиям".

Ответчиками по иску названы премьер-министр Италии Джузеппе Конте, министр здравоохранения Роберто Сперанца и губернатор области Ломбардия Атилио Фонтана.

Добавим, что этот комитет подал еще один иск ранее относительно слишком позднего введения жесткого карантина в двух городах Ломбардии – Альцано и Нембро. Поэтому от COVID-19 умерло больше людей, чем могло бы, считают они.

Коронавирус в Италии

Всего с начала пандемии коронавирусом в Италии заболели 1 991 278 человек. 70 395 пациентов умерли от осложнений, 1 322 067 – выздоровели.

Италия – первая европейская страна, которая пострадала от глобальной пандемии.