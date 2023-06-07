Узнали, в какой день недели чаще всего возникает инфаркт

Медики проанализировали данные более чем о 10,5 тысячах пациентов, поступивших в больницы с сердечным приступом, и выяснили, в какой день недели это происходило чаще.

Новое исследование инфарктов

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти и инвалидизации людей по всему миру. Врачи из Королевского колледжа хирургов Ирландии проанализировали данные о 10 528 пациентах по всей стране, которые поступили в больницы в период с 2013 по 2018 год с наиболее серьезным типом сердечного приступа.

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Серьезный тип сердечного приступа, о котором говорилось, известен как инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) и возникает когда основная коронарная артерия полностью заблокирована.

Когда чаще всего случаются мертвецкие приступы

Изучив данные о пациентах, исследователи пришли к выводу: всплеск частоты сердечных приступов со STEMI наиболее характерен для начала рабочей недели, причем самые высокие показатели приходятся на понедельник.

Надо сказать, что эти ученые предполагали и раньше, новое исследование лишь подтвердило предположение. Интересно, что и в воскресенье наблюдался более высокий уровень STEMI.

Это исследование дополняет данные о сроках возникновения особо серьезных сердечных приступов, но теперь нам нужно выяснить, что именно в определенные дни недели делает их наиболее вероятными. Это могло бы помочь врачам лучше понять смертельное заболевание, чтобы спасти больше жизней,

– рассказал соавтор исследования профессор сэр Нилеш Самани.

Почему понедельник в буквальном смысле "день трудный", ученые не знают до сих пор. Однако на основе прошлых исследований предполагается, что это может быть связано с циркадными ритмами – циклами сна и бодрствования.