Дізналися, в який день тижня найчастіше виникає інфаркт

Медики проаналізували дані більш ніж про 10,5 тисяч пацієнтів, які надійшли до лікарень із серцевим нападом, і з'ясували, в який день тижня це відбувалося найчастіше.

Нове дослідження інфарктів

Сьогодні серцево-судинні захворювання – основна причина смерті та інвалідизації людей у ​​всьому світі. Лікарі з Королівського коледжу хірургів Ірландії проаналізували дані про 10 528 пацієнтів по всій країні, які надійшли до лікарень у період з 2013 по 2018 рік із найбільш серйозним типом серцевого нападу.

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Серйозний тип серцевого нападу, про який йшлося, відомий як інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST (STEMI) і виникає коли основна коронарна артерія повністю заблокована.

Коли найчастіше трапляються мерцеві напади

Вивчивши дані про пацієнтів, дослідники дійшли висновку: сплеск частоти серцевих нападів зі STEMI найбільш характерний для початку робочого тижня, причому найвищі показники припадають на понеділок.

Треба сказати, що це вчені припускали і раніше, нове дослідження лише підтвердило припущення. Цікаво, що й у неділю спостерігався вищий рівень STEMI.

Це дослідження доповнює дані про терміни виникнення особливо серйозних серцевих нападів, але тепер нам потрібно з'ясувати, що саме у певні дні тижня робить їх найімовірнішими. Це могло б допомогти лікарям краще зрозуміти смертельне захворювання, щоб врятувати більше життів,

– розповів співавтор дослідження професор сер Нілеш Самані.

Чому понеділок у буквальному значенні "день важкий", вчені не знають досі. Однак на основі минулих досліджень припускають, що це може бути пов'язане з циркадними ритмами – циклами сну та неспання.