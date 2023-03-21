Назвали вид спорта, связанный с большим риском деменции

Исследование на шведских спортсменах показало, что влияние футбола на мозг далеко не так однозначно, как считалось до сих пор. Оказалось, что отражение мяча головой увеличивает риск возникновения нейродегенеративных болезней.

Не только бокс, но и другие контактные виды спорта могут быть опасны для мозга. Многие специалисты уверены, что даже умеренные силы удары по голове повышают риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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Новое исследование влияния футбола

Несколько лет назад шотландские ученые показали, что профессиональные футболисты умирают от таких нарушений в несколько раз чаще, чем футболисты. Эти выводы подтвердило новое исследование шведских игроков, проведенное медиками. Каролинского института.

Петер Уэда и его коллеги собрали медицинские данные более 6000 спортсменов, выступавших за команды шведской высшей футбольной лиги между 1924 и 2019 годами. Их показатели ученые сравнили с информацией более 56 тысяч обычных жителей страны из тех же регионов и того же возраста.

Футбол повышает риск деменции

Сопоставление показало, что с возрастом риск развития деменции у игроков был на 62% выше среднего. В среднем такое состояние развивается у 10 – 20% населения, но среди футболистов шведской высшей лиги оно регистрируется у 15 – 30%.

С другой стороны, паркинсонизм у них диагностировали на 32% реже, а болезнь Альцгеймера в обеих выборках встречалась очень редко, чтобы можно было сделать определенные выводы.

Наши результаты не так тревожны, как предыдущая шотландская работа. Мы не знаем, с чем связано это отличие, нужны более подробные данные о частоте ударов по голове и столкновениях,

– отметили ученые.

Вместе с тем ученые отметили, что повышенный риск деменции проявляется только у полевых игроков, но не у вратарей, что косвенно подтверждает гипотезу о негативном влиянии игры головой.

По-видимому, влияние футбола на состояние мозга вовсе не однозначно и даже разнонаправлено. С одной стороны, ушибы по голове действительно вредят мозгу. С другой – высокий уровень физической активности, постоянные тренировки сердечно-сосудистой системы способствуют поддержанию его здоровья. Свою лепту может вносить даже стиль игры, принятый конкретным футболистом, его командой или в стране в целом, включая частоту игры головой и пробегающую спортсмен.