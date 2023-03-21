Назвали вид спорту, який пов'язаний з більшим ризиком деменції

Дослідження на шведських спортсменах показало, що вплив футболу на мозок далеко не такий однозначний, як вважалося досі. Виявилося, що відбивання м'яча головою підвищує ризик виникнення нейродегенеративних захворювань.

Не лише бокс, а й інші контактні види спорту можуть бути небезпечними для мозку. Багато фахівців впевнені, що навіть помірної сили удари по голові підвищують ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, включаючи хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Також на тему: Проблеми зі сном можуть бути симптомом небезпечного захворювання

Нове дослідження впливу футболу

Кілька років тому шотландські вчені показали, що професійні футболісти помирають від таких порушень у кілька разів частіше, ніж не футболісти. Ці висновки підтвердило нове дослідження шведських гравців, проведене медиками Каролінського інституту.

Петер Уеда та його колеги зібрали медичні дані більш ніж 6000 спортсменів, які виступали за команди шведської вищої футбольної ліги між 1924 та 2019 роками. Їхні показники вчені порівняли з інформацією більш ніж 56 тисяч звичайних мешканців країни з тих самих регіонів і того ж віку.

Футбол підвищує ризик деменції

Зіставлення показало, що з віком ризик розвитку деменції у гравців був на 62% вищим за середній. У середньому такий стан розвивається у 10 – 20% населення, але серед футболістів шведської вищої ліги він реєструється у 15 – 30%.

З іншого боку, паркінсонізм у них діагностували на 32% рідше, а хвороба Альцгеймера в обох вибірках зустрічалася надто рідко, щоб можна було зробити певні висновки.

Наші результати не такі тривожні, як попередня шотландська робота. Ми не знаємо, з чим пов'язана ця відмінність, потрібні детальніші дані щодо частоти ударів по голові та зіткнень,

– зазначили вчені.

Разом з тим, вчені зазначили, що підвищений ризик деменції виявляється тільки у польових гравців, але не у воротарів, що побічно підтверджує гіпотезу про негативний вплив гри головою.

Мабуть, вплив футболу на стан мозку зовсім не однозначний і навіть різноспрямований. З одного боку, удари по голові справді шкодять мозку. З іншого – високий рівень фізичної активності, постійні тренування серцево-судинної системи сприяють підтримці його здоров'я. Свій внесок може робити навіть стиль гри, прийнятий конкретним футболістом, його командою або в країні в цілому, включаючи частоту гри головою та дистанцію, яку спортсмен пробігає.