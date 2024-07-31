Нашли простой способ улучшить сон

Исследование показало, что активное проведение дня способствует улучшению качества ночного отдыха и снижает чувство усталости, подчеркивая важность физических нагрузок для достижения глубокого сна. Это первое в своем роде исследование демонстрирует, что структурирование активности играет ключевую роль в обеспечении качественного сна.

Качественный ночной отдых является важным для каждого человека. Однако иногда достичь его бывает непросто, и это может привести к серьезным проблемам.

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Новое исследование сна

В рамках исследования ученые из Университета Южной Австралии проанализировали различные способы времяпрепровождения и их влияние на сон у 1168 детей (средний возраст 12 лет) и 1360 взрослых (в основном матери, средний возраст 44 года). Результаты показали, что участники с более активным образом жизни имели меньше проблем со сном, усталостью и качеством ночного отдыха.

Согласно австралийским рекомендациям, взрослым нужно спать примерно 8 часов в сутки, а детям и подросткам нужно от 8 до 11 часов. Автор исследования Лиза Матричиани из UniSA подчеркивает, что понимание факторов, влияющих на качество сна, имеет решающее значение для поддержания здоровья.

Физическая активность улучшает сон

Анализ показал, что дневные занятия влияют на различные аспекты сна, включая его качество, эффективность и общее количество сна, уровень усталости днем и время отхода ко сну.

В рамках исследования были проведены различные симуляции, чтобы оценить, как изменение времени, отведенного на определенные действия, влияет на сон. Было обнаружено, что увеличение физической активности от умеренной до высокой помогает участникам чувствовать себя менее уставшими и спать крепче. Интересно, что простое увеличение времени, отведенного на сон, приводило к более беспокойному сну.