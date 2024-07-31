Знайшли простий спосіб покращити сон

Дослідження виявило, що активне проведення дня сприяє покращенню якості нічного відпочинку та знижує відчуття втоми, наголошуючи на важливості фізичних навантажень для досягнення глибокого сну. Це перше у своєму роді дослідження демонструє, що структурування активності відіграє ключову роль у забезпеченні якісного сну.

Якісний нічний відпочинок є важливим для кожної людини. Однак іноді досягти його буває непросто, і це може призвести до серйозних проблем.

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Нове дослідження сну

В рамках дослідження вчені з Університету Південної Австралії проаналізували різні способи проведення часу та їхній вплив на сон у 1168 дітей (середній вік 12 років) та 1360 дорослих (в основному матері, середній вік 44 роки). Результати показали, що учасники з більш активним способом життя мали менше проблем зі сном, втомою та якістю нічного відпочинку.

Згідно з австралійськими рекомендаціями, дорослим потрібно спати приблизно 8 годин на добу, а дітям та підліткам потрібно від 8 до 11 години. Авторка дослідження Ліза Матрічіані з UniSA підкреслює, що розуміння факторів, що впливають на якість сну, має вирішальне значення для підтримки здоров'я.

Фізична активність покращує сон

Аналіз показав, що денні заняття впливають на різні аспекти сну, включаючи його якість, ефективність і загальну кількість сну, рівень втоми вдень і час відходу до сну.

В рамках дослідження було проведено різні симуляції, щоб оцінити, як зміна часу, відведеного на певні дії, впливає на сон. Було виявлено, що збільшення фізичної активності від помірної до високої допомагає учасникам почуватися менш втомленими та спати міцніше. Цікаво, що просте збільшення часу, відведеного на сон, призводило до неспокійнішого сну.