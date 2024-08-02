Какой уровень стресса переживают украинские дети – результаты исследования

Согласно опросу медицинской информационной системы Helsi, который проводился в рамках Месяца детского здоровья, который начался 1 августа, 32,5% детей имеют средний уровень стресса. Как отмечают родители, которые проходили опрос, в состоянии спокойствия находится всего 26% детей.

Сейчас в Украине особенно повышенный уровень стресса, ведь мы живем в период войны и опасности. Психологи отмечают, что каждый ребенок испытывает стресс по-разному. Однако, это сказывается на его здоровье и развитии.

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80% родителей, в рамках опроса, указывают, что постоянно следят за уровнем психического здоровья своих детей. Почти 33% иногда обсуждают этот вопрос с семейным врачом.

Признаки стресса у детей

Центр общественного здоровья Минздрава Украины отмечает перечень признаков стресса у детей младшего школьного возраста и подростков. Среди этих признаков:

отсутствие аппетита (24% опрошенных отмечают, что их дети очень мало едят);

мнительность;

жалобы на головную боль и неприятные ощущения в животе;

потребность часто сходить в туалет;

безразличное отношение к школе и дружбе;

низкая самооценка;

злость;

бунтарское поведение;

плохой сон.

Уровень стресса у украинских детей

На вопрос, как родители оценивают сон ребенка, 24% респондентов сообщили, что их дети имеют периодические проблемы. Все же большинство, а это 70% опрошенных, говорят о стабильном и качественном детском сне.

На уровень детского стресса влияет не только война, но и контент, который становится доступным через гаджеты. 46% детей пользуются планшетами и смартфонами более 3 часов в сутки. Медики напоминают – это влияет не только на психическое здоровье, но и на качество зрения вашего ребенка. Поэтому, советуют ограничить пользование гаджетами и следить за общим состоянием здоровья ребенка.

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