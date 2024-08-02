Який рівень стресу переживають українські діти – результати дослідження
Джерело:Helsi
Згідно з опитуванням медичної інформаційної системи Helsi яке проводилось в межах Місяця дитячого здоровʼя, який розпочався 1 серпня, 32,5% дітей мають середній рівень стресу. Як зазначають батьки, які проходили опитування, у стані спокою перебуває всього 26% дітлахів.
Наразі в Україні особливо підвищений рівень стресу, адже ми живемо в період війни та небезпеки. Психологи зазначають, що кожна дитина відчуває стрес по-різному. Однак, це позначається на її здоровʼї та розвитку.
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80% батьків, в межах опитування, вказують, що постійно слідкують за рівнем психічного здоровʼя своїх дітей. Майже 33% інколи обговорюють це питання із сімейним лікарем.
Ознаки стресу у дітей
Центр громадського здоровʼя МОЗ України зазначає перелік ознак стресу у дітей молодшого шкільного віку та підлітків. Серед цих ознак:
- відсутність апетиту (24% опитаних зазначають, що їх діти дуже мало їдять);
- недовірливість;
- скарги на головний біль та неприємні відчуття у животі;
- потреба часто сходити в туалет;
- байдуже ставлення до школи та дружби;
- низька самооцінка;
- злість;
- бунтарська поведінка;
- поганий сон.
Рівень стресу в українських дітей
На запитання, як батьки оцінюють сон дитини, 24 % респондентів повідомили, що їх малеча має періодичні проблеми. Все ж більшість, а це 70% опитаних, говорять про стабільний та якісний дитячий сон.
На рівень дитячого стресу впливає не тільки війна, а й контент, який стає доступним через гаджети. 46% дітей користуються планшетами та смартфонами більш ніж 3 години на добу. Медики нагадують – це впливає не тільки на психічне здоровʼя, а й на якість зору вашої дитини. Тому, радять обмежити користування гаджетами й слідкувати за загальним станом здоровʼя дитини.
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