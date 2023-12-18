Искусственный интеллект со 100% точностью диагностирует аутизм по фотографии

Ученые создали новый подход в диагностике и оценке тяжести расстройства аутистического спектра (РАС), используя фотографии сетчатки глаз и методы глубокого обучения.

РАС обычно характеризуется двумя основными областями симптомов: проблемы в социальном взаимодействии и ограниченное, повторяющееся поведение или интересы. Расстройство встречается у одного из 36 детей, при этом у мальчиков оно возникает в 3,8 раза чаще, чем у девочек.

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Стэнфордский университет в прошлом году разработал алгоритм искусственного интеллекта, способный диагностировать аутизм, анализируя данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга. ИИ изучал нейронные импульсы, которые хотя и уникальны для каждого человека, как отпечатки пальцев, все же имеют общие характеристики, позволяющие их классифицировать и сортировать. В результате алгоритм смог с 82% точностью определить группу пациентов с подтвержденным диагнозом аутизма.

Новое исследование аутизма

Новый метод, разработанный корейскими учеными из Медицинский колледж Университета Йонсе, включает использование фотографий сетчатки и искусственного интеллекта для диагностики РАС и оценки тяжести симптомов у детей. Исследователи привлекли 958 участников среднего возраста 7,8 года, разделенных на две группы по 479 человек: одну с детьми, имеющими признаки РАС, и другую – с детьми, имеющими обычные показатели развития.

Ученые использовали нейронные сети, обученные полученным изображениям и результатам тестов на тяжесть симптомов. Это позволило создать модели, способные определять наличие аутистического спектра и тяжесть его симптомов.

Эффективность искусственного интеллекта в диагностике РАС

Для определения наличия РАС, модуль ИИ мог выбирать изображение с параметром AUROC, равным 1,00, что указывает на 100% точность прогнозов. Даже после удаления 95% менее важных областей изображения точность не снизилась.

По данным ученых, модель искусственного интеллекта может быть использована как инструмент для объективного скрининга детей от четырех лет. Они отмечают, что необходимо дополнительное исследование, чтобы узнать, будет ли этот инструмент точно работать для детей младшего возраста.