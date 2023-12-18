Штучний інтелект зі 100% точністю діагностує аутизм за фотографією

Вчені створили новий підхід у діагностиці та оцінці тяжкості розладу аутистичного спектра (РАС), використовуючи фотографії сітківки очей та методи глибокого навчання.

РАС зазвичай характеризується двома основними областями симптомів: проблеми у соціальній взаємодії та обмежена, повторювана поведінка чи інтереси. Розлад зустрічається в одного з 36 дітей, при цьому у хлопчиків він виникає в 3,8 раза частіше, ніж у дівчаток.

Також на тему Як заспокоїти маленьку дитину, яка не перестає плакати

Стенфордський університет минулого року розробив алгоритм штучного інтелекту, здатний діагностувати аутизм, аналізуючи дані магнітно-резонансної томографії (МРТ) мозку. ШІ вивчав нейронні імпульси, які, хоч і унікальні для кожної людини, як відбитки пальців, все ж таки мають загальні характеристики, що дозволяють їх класифікувати та сортувати. В результаті алгоритм зміг з 82% точністю визначити групу пацієнтів із підтвердженим діагнозом аутизму.

Нове дослідження аутизму

Новий метод, розроблений корейськими вченими з Медичного коледжу Університету Йонсе, охоплює використання фотографій сітківки та штучного інтелекту для діагностики РАС та оцінки тяжкості симптомів у дітей. Дослідники залучили 958 учасників середнього віку 7,8 року, яких розділили на дві групи по 479 осіб: одну з дітьми, що мають ознаки РАС, та іншу – з дітьми, які мають звичайні показники розвитку.

Вчені використовували нейронні мережі, навчені на отриманих зображень та результатів тестів на тяжкість симптомів. Це дозволило їм створити моделі, здатні визначати наявність аутистичного спектра та тяжкість його симптомів.

Ефективність штучного інтелекту в діагностиці РАС

Для визначення наявності РАС, модуль ШІ міг вибирати зображення з параметром AUROC, рівним 1,00, що вказує на 100% точність прогнозів. Навіть після видалення 95% найменш важливих областей зображення точність не знизилася.

За даними вчених, модель штучного інтелекту може бути використана як інструмент для об'єктивного скринінгу дітей віком від чотирьох років. Вони зазначають, що необхідне додаткове дослідження, щоб дізнатися, чи цей інструмент буде точно працювати для дітей молодшого віку.