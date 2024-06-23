Как повысить шанс на успешное искусственное оплодотворение

Экстракорпоральное оплодотворение – это вынужденная мера для женщин, которые не могут забеременеть естественным путем. Вероятность успешного оплодотворения и беременности во многом зависит от возраста и состояния здоровья, однако если вы хотите повысить свои шансы стать родителями, вам придется скорректировать свой образ жизни и отказаться от некоторых привычек.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists), если женщина пытается забеременеть с использованием технологии ЭКО вероятность наступления беременности зависит от возраста.

Также на тему Во Львове женщина родила 8-го ребенка после того, как врачи поставили диагноз "бесплодие"

Эксперты называют такие цифры:

41,5%, в возрасте до 35 лет;

32% в 35-37 лет;

22% в 38-40 лет;

12% в 41-42 года – 12%;

5% в 43-44 года – 5%;

1% в возрасте от 44 лет и старше.

Когда речь идет о вспомогательных репродуктивных технологиях, многое зависит от уровня квалификации и опыта врача и возможностей эмбриологической лаборатории. Но и от женщины также зависит немало.

Нормализация веса

Это непросто, но, к сожалению, нужно. Метаанализ 49 крупнейших исследований показал, что женщины с высоким индексом массы тела (от 27) чаще имеют дисфункцию яичников. Кроме того, избыточная масса тела и ожирение повышают риск нарушения цикла.

Сильная худоба также мало способствует успешному оплодотворению с помощью ЭКО – у пациенток с ИМТ ниже нормы показатели живорождения были ниже, чем у женщин с нормальным весом. Не забывайте, что избыточный вес может осложнить состояние здоровья и во время беременности.

Отказаться от алкоголя

Известно, что употребление женщинами алкоголя в начале цикла ЭКО может негативно повлиять на результат. Употребление крепких напитков снижает шансы на успешное оплодотворение, даже если вы пили алкоголь за месяц до процедуры. Исследование показало, что у женщин, которые пили один алкогольный напиток в день, имеют меньше яйцеклеток, а четыре порции алкоголя в неделю могут существенно снизить показатели живорождения.

Отметим, что временно отказаться от этой привычки до ЭКО придется не только будущим мамам, но и папам – даже умеренное количество алкоголя, употребляемого, обоими родителями может снизить шансы на успешное оплодотворение.

Бросить курить

Опять же, отказаться от вредной привычки придется обоим партнерам. Исследование, проведенное в голландских клиниках ЭКО среди более чем 8,4 тысяч женщин показало, что курение снижает уровень живорождения на 7,3%. Частота самопроизвольных абортов у курильщиц составляла 21,4% против 16,4% у не курящих. При этом "курительный стаж" никак не связан с неудачной беременностью в результате ЭКО.

Уменьшить потребление кофеина

Совсем необязательно отказываться от любимого кофе по утрам, но во время подготовки к ЭКО и беременности лучше ограничиться одной чашкой в день. Всего 300 мг кофеина в день (3 – 4 чашки) значительно повышают риск самопроизвольного аборта. При этом пока не выявлена связь между употреблением кофеина и естественной фертильностью, а значит, вам достаточно просто снизить ежедневную норму потребления, чтобы повысить свои шансы на успешную беременность и роды.