Як підвищити шанс на успішне штучне запліднення

Екстракорпоральне запліднення – це вимушений захід для жінок, які не можуть завагітніти природним шляхом. Імовірність успішного запліднення та вагітності багато в чому залежить від віку та стану здоров'я, проте якщо ви хочете підвищити свої шанси стати батьками, вам доведеться скоригувати свій спосіб життя та відмовитися від деяких звичок.

За даними Американського коледжу акушерів та гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists), якщо жінка намагається завагітніти з використанням технології ЕКЗ ймовірність настання вагітності залежить від віку.

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Експерти називають такі цифри:

41,5%, віком до 35 років;

32% у 35-37 років;

22% у 38-40 років;

12% у 41-42 роки – 12%;

5% у 43-44 роки – 5%;

1% віком від 44 років.

Коли йдеться про допоміжні репродуктивні технології, багато залежить від рівня кваліфікації та досвіду лікаря та можливостей ембріологічної лабораторії. Але й від жінки також залежить чимало.

Нормалізація ваги

Це непросто, але, на жаль, потрібно. Метааналіз 49 найбільших досліджень показав, що жінки з високим індексом маси тіла (від 27) частіше мають дисфункцію яєчників. Крім того, надмірна маса тіла та ожиріння підвищують ризик порушення циклу.

Сильна худорлявість також мало сприяє успішному заплідненню за допомогою ЕКЗ – у пацієнток з ІМТ нижче за норму показники живородіння були нижчими, ніж у жінок з нормальною вагою. Не забувайте, що надмірна вага може ускладнити стан здоров'я й під час вагітності.

Відмовитись від алкоголю

Відомо, що вживання жінками алкоголю на початку циклу ЕКЗ може негативно вплинути на результат. Вживання міцних напоїв знижує шанси на успішне запліднення, навіть якщо ви пили алкоголь за місяць до процедури. Дослідження показало, що у жінок, які пили один алкогольний напій на день, мають менше яйцеклітин, а чотири порції алкоголю на тиждень можуть суттєво знизити показники живородіння.

Зазначимо, що тимчасово відмовитися від цієї звички до ЕКЗ доведеться не тільки майбутнім мамам, а й татам – навіть помірна кількість алкоголю, що вживається, обома батьками може знизити шанси на успішне запліднення.

Кинути курити

Знову ж таки, відмовитися від шкідливої ​​звички доведеться обом партнерам. Дослідження, проведене в голландських клініках ЕКО серед більш ніж 8,4 тисячі жінок показало, що куріння знижує рівень живородіння на 7,3%. Частота мимовільних абортів у курців становила 21,4% проти 16,4% у що не курить. При цьому "курильний стаж" ніяк не пов'язаний з невдалою вагітністю в результаті ЕКО.

Зменшити споживання кофеїну

Зовсім необов'язково відмовлятися від улюбленої кави вранці, але під час підготовки до ЕКЗ та вагітності краще обмежитися однією чашкою на день. Усього 300 мг кофеїну на день (3 – 4 чашки) значно підвищують ризик мимовільного аборту. При цьому поки не виявлено зв'язок між вживанням кофеїну та природною фертильністю, а отже, вам досить просто знизити щоденну норму споживання, щоб підвищити свої шанси на успішну вагітність та пологи.