Много спорта не бывает: нашли новый способ продлить жизнь

Международная команда исследователей обнаружила, что, вопреки распространенному мнению, очень интенсивные физические упражнения могут иметь положительное влияние на здоровье человека.

Постоянные тренировки считаются ключом к здоровому старению. Однако, существует распространенное мнение, что чрезмерные нагрузки могут быть вредными, особенно для сердечной системы. В ходе интенсивных длительных упражнений на выносливость, например, при экстремальных велосипедных гонках, в теле выделяется определенное количество белков, которые могут нанести вред сердцу.

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Новое исследование физических нагрузок

Чтобы глубже изучить влияние физических нагрузок, исследователи из Университета Альберты в Канаде и Института медицинских исследований Сент-Винсента в Австралии проанализировали данные о продолжительности жизни 200 спортсменов, родившихся с 1928 по 1955 год, которые смогли пробежать дистанцию в одну милю (1,6 км) менее чем за четыре минуты. До 1954 года никому не удавалось достичь такого результата, и лишь немногие спортсмены смогли это сделать после этого.

Все участники исследования были мужчинами, поскольку ни одна женщина не смогла пробежать такую дистанцию за такое короткое время. Среди них был британский невролог и спортсмен Роджер Баннистер, который первым в истории пробежал 1,6 км менее чем за четыре минуты 70 лет назад.

Тяжелые физические нагрузки продлевают жизнь

К декабрю 2023 года умерли 60 из 200 бегунов. Средняя продолжительность жизни умерших составила 73 года, тогда как у оставшихся в живых,, – в среднем 77 лет. После учета места и времени рождения каждого спортсмена, исследователи обнаружили, что те, кто бежал милю за четыре минуты в 1950 годах, жили на 9 лет дольше своих ровесников, а те, кто достиг таких результатов в 1960 и 1970, – на 5,5 и 3 года дольше соответственно.

Эти результаты показывают, что экстремальные физические нагрузки могут быть не так вредны, как считалось ранее.

Возможно, у спортсменов с такими достижениями очень крепкие сердце, легкие, кровеносные сосуды, мышцы и иммунная система, что помогает им эффективно восстанавливаться после ежедневных стрессов,

– высказал свое мнение Стивен Фоулкс, ведущий автор исследования.

Однако, исследователи также отмечают, что их результаты не противоречат тому, что длительные упражнения высокой интенсивности могут негативно влиять на сердечную деятельность. Возможно, что здоровье и продолжительность жизни у физически активных людей, которые не участвуют в экстремальных видах спорта, может быть еще выше.