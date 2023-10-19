Выдумка или диагноз: что такое инсулинорезистентность, как ее распознать и избавиться
Источник:Береги себя
Об инсулинорезистентности говорят много и часто, услышать об этой проблеме можно от диетологов, эндокринологов и других специалистов. Часто о ней говорят в контексте диабета, но инсулинорезистентность не всегда предполагает наличие у человека диабета.
В то же время, если вовремя не принять меры, инсулинорезистентность может перерасти в предиабет, а затем в диабет II типа.
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Ведь при этом состоянии глюкоза не перерабатывается и не усваивается, а скапливается в крови. Собственно, это и есть главная опасность этого состояния.
Инсулинорезистентность – не болезнь, а состояние, когда у жировой и мышечной ткани, а также у печени снижается чувствительность к инсулину.
Эндокринологиня Дина Крылова развенчивает миф, что инсулинорезистентность провоцирует набор весов.
Она объясняет, что действительно, многие из людей с избыточным весом обладают инсулинорезистентностью. Впрочем, не следует путать последствие и причину.
Ибо все наоборот: неконтролируемый набор веса может спровоцировать развитие инсулинорезистентности.
Что становится причиной развития инсулинорезистентности
Инсулинорезистентность может также возникнуть даже из-за малоподвижного образа жизни. Есть и другие факторы, иногда приводящие к этому состоянию. Среди них:
- синдром поликистозных яичников (СПКЯ);
- гестационный диабет, возникший во время беременности;
- рождение ребенка весом более 4 кг;
- возраст 45 лет и старше;
- высокое АД;
- низкий уровень ЛПВП;
- высокий уровень триглицеридов (жиров в крови);
- заболевание сердца, перенесенный инсульт или наличие болезней кровеносных сосудов шеи или ног.
- наличие диабета у родителей, братьев или сестер.
Как бороться с инсулинорезистентностьюДейственным способом борьбы с этим состоянием является физическая активность. Спорт может значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Сколько нужно активности, чтобы был эффект
Достаточно просто добавить движения в нашу повседневную жизнь даже без посещения спортзала. Можно двигаться при разговоре по телефону или во время телевизионной рекламы.
Дела по сутки, выгул собаки – это тоже физическая активность.
Идеально каждый день уделять до 30 минут на скорую ходьбу, советует врач. Можно даже разделить эти 30 минут на две 15-минутные или три 10-минутные прогулки.
Питание – еще один фактор влияния
Так, инсулинорезистентность также связана с питанием. Эндокринолог советует для начала снизить размер порции, и главное – половину тарелки должны занимать зелень и овощи.
Конечно, хорошо бы отказаться от жареных блюд, частых перекусов.
А вот волшебной пилюли против резистентности к инсулину не существует. Не следует самостоятельно принимать какие-либо препараты для решения этой проблемы.
По словам врача, иногда все же назначают препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, это лекарство для больных диабетом. Но делать это следует исключительно по назначению врача.