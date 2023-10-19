Вигадка чи діагноз: що таке інсулінорезистентність, як її розпізнати та позбутись

Наразі про інсулінорезистентність говорять багато і часто, почути про цю проблему можна від дієтологів, ендокринологів та інших фахівців. Часто про неї говорять у контексті діабету, але інсулінорезистентність не завжди передбачає наявність у людини діабету.

Водночас, якщо вчасно не вжити заходів, інсулінорезистентність може перерости в предіабет, а потім і в діабет II типу.

Дивіться також Чи справді жирна їжа шкодить вашому здоров'ю – спойлер: це не завжди так

Адже при цьому стані глюкоза не переробляється і не засвоюється, а накопичується в крові. Власне, це і є головна небезпека означеного стану.

Інсулінорезистентність – що це Інсулінорезистентність – не хвороба, а стан, коли у жирової та м'язової тканин, а також у печінки знижується чутливість до інсуліну.

Ендокринологиня Діна Крилова розвінчує міф, що інсулінорезистентність провокує набір ваги.

Вона пояснює, що дійсно, багато хто з людей з надмірною вагою мають інсулінорезистентність. Втім, не слід плутати наслідок і причину.

Бо усе навпаки: неконтрольований набір ваги може спровокувати розвиток інсулінорезистентності.

Що стає причиною розвитку інсулінорезистентності

Інсулінорезистентність може також виникнути навіть через малорухливий спосіб життя. Є й інші фактори, які іноді призводять до цього стану. Серед них:

синдром полікістозних яєчників (СПКЯ);

гестаційний діабет, який виник під час вагітності;

народження дитини вагою понад 4 кг;

вік 45 років і старше;

високий артеріальний тиск;

низький рівень ЛПВЩ;

високий рівень тригліцеридів (жирів у крові);

захворювання серця, перенесений інсульт чи наявність хвороб кровоносних судин шиї, чи ніг.

наявність діабету у батьків, братів чи сестер.

Як боротися з інсулінорезистентністю Дієвим способом боротьби з цим станом є фізична активність. Спорт може значно знизити резистентність до інсуліну як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Скільки потрібно активності, щоб був ефект

Достатньо просто додати руху у наше повсякденне життя навіть без відвідування спортзалу. Можна рухатись, коли розмовляєте телефоном або під час телевізійної реклами.

Справи по добу, вигулювання собаки – це теж фізична активність.

Ідеально щодня приділяти до 30 хвилин на швидку ходьбу, радить лікарка. Можна навіть розділити ці 30 хвилин на дві 15-хвилинні або три 10-хвилинні прогулянки.

Харчування – ще один фактор впливу

І так, інсулінорезистентність також пов'язана з харчуванням. Ендокринолог радить для початку зменшити розмір порції, і головне – половину тарілки мають займати зелень та овочі.

Звісно, добре було б відмовитися від смажених страв, частих перекусів.

А ось чарівної пігулки проти резистентності до інсуліну не існує. Не слід самостійно додатково приймати будь-які препарати для вирішення цієї проблеми.

За словами лікарки, іноді все ж призначають препарати, які знижують рівень глюкози в крові, це ліки для хворих на діабет. Але робити це слід виключно за призначенням лікаря.