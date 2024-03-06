Проверка ВЛК в Киеве: Ляшко объяснил, почему прибегли к таким мерам

Министр здравоохранения Виктор Ляшко выразил обеспокоенность относительно работы военно-медицинских комиссий в столице Украины, и обещает осуществить необходимые управленческие шаги для решения этой проблемы.

Глава Минздрава выразил эту позицию в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал. По его словам киевские ВВК нарушают сроки закрытия медицинских записей.

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Нарушение сроков

Виктор Ляшко "Когда человек приходит на медицинский осмотр для прохождения ВВК, в электронной системе здравоохранения открывается медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение 4 дней. За январь мы имели 83% завершенных случаев, за февраль уже имеем 92%. В то же время есть регионы, которые выбиваются из общей статистики. Киев – это типичный пример".

Ляшко рассказал, что одной из основных проблем в Киеве является факт, что медицинские работники ВВК все еще работают в центрах комплектования. Поэтому людей направляют на проведение анализов или инструментальных исследований в другие медицинские учреждения. Но должно быть конкретное медучреждение, где будут проводиться все необходимые исследования.

Отсутствие электронных очередей

Министр подчеркнул, что другой проблемой является отсутствие отдельных очередей и электронных очередей.

"Мы видим, что комиссии могут работать, например, до 14:00, а потом по какой-то причине закрываются и не проводят медосмотры. Это нарушение норм, которые мы установили", – отмечает Ляшко.

Контроль работы ВВК

В настоящее время, как заявляет Ляшко, Министерство здравоохранения сосредотачивается на организационных вопросах, которые можно решить быстро и обеспечить четкий процесс проведения медосмотра. Позже будут детально изучаться все жалобы, поступавшие на горячую линию Министерства здравоохранения и НСЗУ относительно качества проведения медосмотров.

Мы имеем возможность и компетенцию проверить ситуацию в каждой комиссии. После этого будут приняты управленческие решения,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что Министерство здравоохранения уже запланировало необходимые меры и обеспечило финансирование для эффективного проведения ВВК для военнообязанных. По словам Ляшко, вопрос сейчас к менеджерам на местах и владельцам больниц.