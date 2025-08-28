В стремлении стать привлекательнее многие люди обращаются к косметологическим процедурам. За этим стоит желание произвести хорошее впечатление, что помогает получить определенные преимущества в дружбе, любви или на работе. Но действительно ли после визита к косметологу нас иначе воспринимает окружение?

Сегодня среди женщин приобрели большую популярность малоинвазивные методы, такие как инъекции ботокса или филлеров, позволяющие сгладить возрастные изменения и скорректировать несовершенства кожи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Perception.

Также на тему Как рацион влияет на густоту и здоровье волос: назвали самые полезные и самые вредные продукты

Предыдущие исследования утверждали: "инъекции красоты" делают лицо не только моложе и привлекательнее, но и создают более позитивный образ – будто такие люди кажутся более дружелюбными, компетентными и более достойными доверия.

Новое исследование влияния "инъекций красоты"

И доцент Тилбургского университета Бастиан Йегер заметил, что подобные исследования имеют существенные недостатки. Часто участникам предлагали сравнивать фото "до" и "после" одновременно, из-за чего оценки были не совсем объективными, а малые выборки не позволяли делать точные выводы.

В новом масштабном исследовании команда Йегера привлекла более 3000 добровольцев из США, Канады и Великобритании. Для объективности они пригласили людей через платформу Prolific, а фотографии участников процедуры предоставила профессиональная клиника эстетической медицины в Нидерландах. Каждый волонтер видел только одно фото – или до, или после процедуры, во избежание подсознательных сравнений.

В первом эксперименте 2720 мужчин и женщин оценивали портреты 114 человек (из них 92 женщины) до или после инъекций ботокса или филлеров. Участников просили оценить как внешность (красоту, молодость, здоровье), так и личные качества (честность, харизму, интеллект), а также определить, кажется ли им, что человек на фото делал эстетические процедуры.

Влияние "инъекций красоты" переоценивают

Результаты оказались интересными: после "инъекций красоты" привлекательность действительно немного повысилась – но совсем незначительно, лишь на 0,09 балла по семибалльной шкале. Другие черты, такие как харизма или интеллект, люди оценивали почти так же.

На втором этапе 481 гетеросексуальному мужчине показывали фото 81 женщины с дополнительной информацией о возрасте и увлечениях. Их спрашивали, согласны ли они завести с этими женщинами дружбу, кратковременные отношения или видят в них потенциальных партнерш для серьезных отношений. После процедур участницы стали немного более желанными для дружбы и коротких романов, но интерес к долговременным отношениям почти не изменился.

Для сравнения: улыбка добавляет к оценке внешности 0,4 балла, макияж – 0,6, а цифровая ретушь – до 0,7 балла.

Авторы исследования пришли к выводу: малоинвазивная косметология может немного повысить привлекательность, но ее влияние гораздо скромнее, чем принято считать, и почти не влияет на оценку личных качеств или перспективу серьезных отношений.