У прагненні стати привабливішими багато людей звертаються до косметологічних процедур. За цим стоїть бажання справити гарне враження, що допомагає отримати певні переваги – у дружбі, коханні чи на роботі. Але чи справді після візиту до косметолога нас інакше сприймає оточення?

Сьогодні серед жінок набули великої популярності малоінвазивні методи, такі як ін’єкції ботоксу або філерів, що дозволяють згладити вікові зміни й скоригувати недосконалості шкіри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Perception.

Попередні дослідження стверджували: "інʼєкції краси" роблять обличчя не лише молодшим і привабливішим, але й створюють позитивніший образ – ніби такі люди здаються доброзичливішими, компетентнішими й більш гідними довіри.

Нове дослідження впливу "інʼєкцій краси"

Та доцент Тілбурзького університету Бастіан Єгер помітив, що подібні дослідження мають суттєві недоліки. Часто учасникам пропонували порівнювати фото "до" та "після" одночасно, через що оцінки були не зовсім об’єктивними, а малі вибірки не дозволяли робити точні висновки.

У новому масштабному дослідженні команда Йегера залучила понад 3000 добровольців із США, Канади й Великої Британії. Для об’єктивності вони запросили людей через платформу Prolific, а фотографії учасників процедури надала професійна клініка естетичної медицини в Нідерландах. Кожен волонтер бачив лише одне фото – або до, або після процедури, щоб уникнути підсвідомих порівнянь.

У першому експерименті 2720 чоловіків і жінок оцінювали портрети 114 осіб (з них 92 жінки) до чи після ін'єкцій ботоксу або філерів. Учасників просили оцінити як зовнішність (красу, молодість, здоров’я), так і особисті якості (чесність, харизму, інтелект), а також визначити, чи здається їм, що людина на фото робила естетичні процедури.

Вплив "інʼєкцій краси" переоцінюють

Результати виявилися цікавими: після "інʼєкцій краси" привабливість дійсно трохи підвищилась – але зовсім незначно, лише на 0,09 бала за семибальною шкалою. Інші риси, такі як харизма чи інтелект, люди оцінювали майже так само.

У другому етапі 481 гетеросексуальному чоловіку показували фото 81 жінки з додатковою інформацією про вік і захоплення. Їх запитували, чи згідні вони завести з цими жінками дружбу, короткочасні стосунки або чи бачать у них потенційних партнерок для серйозних відносин. Після процедур учасниці стали трохи бажанішими для дружби та коротких романів, але інтерес до довготривалих стосунків майже не змінився.

Для порівняння: посмішка додає до оцінки зовнішності 0,4 бала, макіяж – 0,6, а цифрова ретуш – до 0,7 бала.

Автори дослідження дійшли висновку: малоінвазивна косметологія може трохи підвищити привабливість, але її вплив набагато скромніший, ніж заведено вважати, і майже не впливає на оцінку особистих якостей чи перспективу серйозних стосунків.