Индекс массы тела на самом деле не поможет выявить ожирение: есть более эффективный метод

Довольно долгое время "золотым стандартом" определения ожирения считали метод измерения индекса массы тела (ИМТ). Но похоже, это не так.

Ученые убеждают, что ИМТ не может различить набор жировой массы от сухой массы, а потому является менее эффективным для диагностики ожирения таком показателе, как соотношение окружности талии к росту (WHtR). Далее – подробнее о нем.

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Детали исследования

Эксперимент длился 15 лет – ученые следили за состоянием здоровья 7237 детей (3667 девочек и 3570 мальчиков), рожденных в Великобритании. В ходе исследования участникам измеряли общую жировую массу и жировую массу их туловища с помощью двухэнергетического рентгеновского абсорбциометра (DEXA).

Измерения проводили в возрасте 9, 11, 15, 17 и 24 лет. Кроме того, ученые каждый раз рассчитывали IMT (соответствие массы человека и его роста) и WHtR (соотношение окружности талии к росту).

WHtR при этом оставался стабильным, а его результаты были подобны измерениям DEXA.

Это первое в истории длительное исследование с участием более 7000 детей, которые наблюдались в течение 15 лет, и в котором было определено WHtR как недорогой точный показатель, который отличает жировую массу от сухой массы, – говорится в исследовании.

Результаты

После окончания наблюдения за детьми ученые резюмировали, что соотношение окружности талии и роста (WHtR) является лучшим суррогатным показателем ожирения, чем индекс массы тела (ИМТ), для прогнозирования жировой массы и различения нежирной массы с детства до юности.

Учитывая эти данные, ученые считают, что WHtR мог бы заменить ИМТ в педиатрии. Поэтому рекомендуют медикам использовать этот метод при диагностике детского ожирения.