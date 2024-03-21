Індекс маси тіла насправді не допоможе виявити ожиріння: є ефективніший метод

Досить тривалий час "золотим стандартом" визначення ожиріння вважали метод вимірювання індексу маси тіла (ІМТ). Та схоже, це не так.

Учені переконують, що ІМТ не може розрізнити набір жирової маси від сухої маси, а тому є менш ефективним для діагностування ожиріння такому показнику, як співвідношення окружності талії до росту (WHtR). Далі – детальніше про нього.

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Деталі дослідження

Експеримент тривав 15 років – вчені стежили за станом здоров'я 7237 дітей (3667 дівчаток і 3570 хлопців), народжених у Великій Британії. У ході дослідження учасникам вимірювали загальну жирову масу і жирову масу їхнього тулуба за допомогою двоенергетичного рентгенівського абсорбціометра (DEXA).

Вимірювання проводили у віці 9, 11, 15, 17 і 24 років. Крім того, учені щоразу розраховували IMT (відповідність маси людини та її зросту) та WHtR (співвідношення окружності талії до росту).

WHtR при цьому залишався стабільним, а його результати були подібними до вимірювань DEXA.

Це перше в історії довготривале дослідження за участю понад 7000 дітей, які спостерігалися протягом 15 років, і в якому було визначено WHtR як недорогий точний показник, який відрізняє жирову масу від сухої маси, – ідеться у дослідженні.

Результати

Після закінчення спостереження за дітьми учені резюмували, що співвідношення окружності талії та зросту (WHtR) є кращим сурогатним показником ожиріння, ніж індекс маси тіла (ІМТ), для прогнозування жирової маси та розрізнення нежирної маси з дитинства до юності.

Зважаючи на ці дані, вчені вважають, що WHtR міг би замінити ІМТ в педіатрії. А тому рекомендують медикам використовувати цей метод під час діагностики дитячого ожиріння.